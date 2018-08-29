У Польщі потрапив у ДТП мікроавтобус з українцями: є загиблий і поранені

Аварія сталася приблизно о 15:00 за київським часом поблизу населеного пункту Новогродек Поморський в Західнопоморському воєводстві Польщі

Один громадянин України загинув і ще один травмований через ДТП, що трапилася 28 серпня на північному заході Польщі.

"Загинув один пасажир мікроавтобуса - громадянин України. Ще один українець, який був в цьому автомобілі, отримав травми", - заявив речник поліції повіту міста Мислібуж Яцека Полещук, повідомляє "Укрінформ".

Травми отримали також водій-поляк, а також двоє працівників дорожніх служб. Їх перевезено до шпиталю міста Гожув Велькопольський.

За неофіційною інформацією агентства, водій мікроавтобуса обганяв вантажівку і не встиг загальмувати перед автомобілем дорожніх служб. Водій мікроавтобуса був тверезий.

Автодорогу S3 було заблоковано на декілька годин в обох напрямках.

Також, п'яний поліцейський насмерть збив двох підлітків у Львівській області. Автомобіль співробітника поліції наїхав на скутер.