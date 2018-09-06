У Польщі розбився український легкомоторний літак: постраждав депутат Чижмарь

Депутата Чижмаря в тяжкому стані забрали з місця аварії на вертольоті служби порятунку

Невеликий легкомоторний літак, зареєстрований в Україні, здійснив аварійну посадку в польському аеропорту Жешув-Ясенка.

"Під час посадки в аеропорту Ясенка розбився невеликий літак, зареєстрований в Україні. Троє людей зазнали поранень", - йдеться в повідомленні на сайті польського видання TVN24 в суботу ввечері.

Через аварію аеропорт переспрямував кілька рейсів. О 16:30 робота аеропорту була відновлена.

Наголошується, що постраждали всі члени екіпажу.



Фото: facebook.com/eprzspotters

"Усі люди, які були на літаку, дістали поранення. Травми однієї людини були серйозними, і її відвезли до лікарні на вертольоті служби порятунку. Двох інших чоловік доправилися до лікарні швидкою допомогою", - цитує видання заяву прес-секретаря поліції Підкарпаття Марти Табаш -Рійгель.

У повідомленні уточнюється, що це була аварійна посадка.

За інформацією видання LB.ua, аварія літака RV-10 з реєстраційним номером UR-PMAV сталася під час перельоту зі Львова в Жешув.

Тяжко постраждав народний депутат України Юрій Чижмарь з Радикальної партії, двоє інших постраждалих - Володимир Васильєв і Данило Береговий.