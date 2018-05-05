У Польщі семеро гірників зникли безвісти після землетрусу на шахті Загалом у зоні землетрусу працювали 11 осіб, чотирьох евакуювали

Сімох польських гірників не можуть знайти після землетрусу на шахті "Софіївка" у Ястшембі-Здруй, що у Сілезькому воєводстві.

Фото: puntercalls.com

Поштовх стався близько 11 години в субботу на глибині 900 метрів. Об 11:25 було оголошено рятувальну операцію. "Немає жодної інформації про постраждалих, але досі немає зв’язку з сімома робітниками", - повідомила прес-секретар Вугільної спілки Ястшембу Катажина Яблонська-Баєр, інформує Onet.pl. Загалом у зоні землетрусу працювали 11 осіб, чотирьох евакуювали. На місці працюють рятувальники, проте наразі вони не можуть потрапити безпосередньо до епіцентру через високу концентрацію метану. Нагадаємо, 16 квітня, на шахті "Покровська", яка розташовується в смт. Удачне Покровського району Донецької області, стався вибух метано-повітряної суміші у другій південній лаві блоку.

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