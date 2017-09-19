У Польщі упіймали трьох українців-організаторів незаконного ввезення іммігрантів
Іммігранти мали намір дістатися територією Польщі до країн Західної Європи.
"Іноземці трьома автівками спробували в’їхати до Польщі", - повідомила Анна Міхальська з Бєщадського відділення Прикордонної служби у Перемишлі, інформує "Польське радіо".
Вона додала, що громадяни Бангладеш не мали жодного багажу, а також документів, що посвідчують особу.
"Вони не розуміли англійську мову, а тому для проведення процесуальних дій було запрошено перекладача бенгальської мови. Спочатку вони намагалися обдурити співробітників Прикордонної служби, заявляючи, що вони - неповнолітні, але ми підтвердили, що їм усім вже є 18 років", - зауважила Міхальська.
Організаторами незаконного перетину кордону були троє громадян України у віці від 37 до 41 року. Двоє з них мають подвійне громадянство – українське та угорське.
За словами Міхальської, "вони мали перевезти іммігрантів двома автівками якомога далі від польсько-українського кордону".
"Третій транспортний засіб виконував функцію так званого пілота, який мав попереджати про можливі патрулі прикордонників. Іммігранти сховалися під маскуючими матеріалами у багажнику та у місці, де мають розташовуватися задні сидіння", - повідомила вона.
Громадян Бангладеш планували привезти до країн Західної Європи. Як зізналися затримані, за транспортування їх до Європи вони мали заплатити від 6 до 13 тис. євро.
Вісьмох іммігрантів звинувачено у незаконному перетині кордону. Їх відправили у спеціальний охоронюваний центр для іноземців, де вони чекатимуть на подальші рішення щодо своєї справи. Польські прикордонники готують рішення про їхню депортацію.
Громадян України, своєю чергою, звинувачено в організації незаконного перетину кордону. Суд помістив їх під варту на три місяці.
Нагадаємо, 17 вересня, співробітники Львівської митниці виявили три приховані від митного контролю витвори мистецтва з ознаками старовини, які чоловік з українським громадянством намагався вивезти на територію Польщі.
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