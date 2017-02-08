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У Польщі викрили українців, які підробляли банківські картки

З ними в діяльності були замішані двоє поляків
У Польщі висунуто обвинувачення польсько-українській злочинній групі, яка займалася підробкою банківських платіжних карток.
У Польщі викрили українців, які підробляли банківські картки Фото: cacds.org.ua

Двоє поляків та двоє українців сканували дані з карток, копіювали їх та знімали гроші з банківських рахунків. Агентство внутрішньої безпеки затримало трьох злочинців у липні 2016 року.

В автівці, якою вони їхали, виявили платіжні картки з німецьким та російським маркуванням, а також без жодних знаків – тільки з магнітною стрічкою. Агенти вилучили також ноутбук з програмним забезпеченням для зчитування та введення даних на платіжні картки та пристрої для скіммінгу – переписування даних з карток. Про це повідомляє "Польське радіо".

Згодом Агентство внутрішньої безпеки затримало четверту особу – Яцека М., якого звинувачено у співпраці з трійкою затриманих. Під час обшуку його помешкання знайшли незареєстровану зброю, амфетамін та екстазі.

У липні щодо цієї польсько-української четвірки до суду направили обвинувальний акт. Їх звинувачено у підробці банківських платіжних карток, а одного також у незаконному володінні зброєю та наркотиками.

За такий злочин у Польщі передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 25 років. Четвертий затриманий відповідатиме додатково за незаконне володіння зброєю та наркотиками.

Нагадаємо, у липні варшавська поліція затримала трьох осіб і вилучила 145 тисяч штук цигарок та понад 300 кг різаного тютюну. Затримані – 34-річна полька, а також 21-і 38-річний чоловіки – громадяни України.

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02 08 2017 13:49
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