CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБлизько ста бомб часів Другої світової війни були знайдені під час будівельних робіт на території військової бази неподалік міста Гдиня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Польщі виявили близько ста бомб часів Другої світової
Бомби знайшли на місці майбутнього паркінгу на відстані 30 метрів від однієї з будівель військової бази
Фото: RMF24
Про це повідомляє RMF24.
Зокрема, було знайдено близько сотні 50-кілограмових авіаційних бомб, одна 250-кілограмова бомба, два потужні артилерійські снаряди та 100 одиниць боєприпасів.
Бомби знайшли на місці майбутнього паркінгу на відстані 30 метрів від однієї з будівель військової бази.
Частину бомб вже вивезли сапери, однак знахідка настільки велика, що вилучення бомб може тривати до кінця наступного тижня.
Нагадаємо, 13 лютого у селі Калинівка Макарівського району у Київській області було виявлено 433 боєприпаси часів Другої світової війни.
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16 03 2018 13:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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