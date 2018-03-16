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У Польщі виявили близько ста бомб часів Другої світової

Бомби знайшли на місці майбутнього паркінгу на відстані 30 метрів від однієї з будівель військової бази
Близько ста бомб часів Другої світової війни були знайдені під час будівельних робіт на території військової бази неподалік міста Гдиня.
У Польщі виявили близько ста бомб часів Другої світової Фото: RMF24

Про це повідомляє RMF24.

Зокрема, було знайдено близько сотні 50-кілограмових авіаційних бомб, одна 250-кілограмова бомба, два потужні артилерійські снаряди та 100 одиниць боєприпасів.

Бомби знайшли на місці майбутнього паркінгу на відстані 30 метрів від однієї з будівель військової бази.

Частину бомб вже вивезли сапери, однак знахідка настільки велика, що вилучення бомб може тривати до кінця наступного тижня.

Нагадаємо, 13 лютого у селі Калинівка Макарівського району у Київській області було виявлено 433 боєприпаси часів Другої світової війни.

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16 03 2018 13:59
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