У Польщі виявили близько ста бомб часів Другої світової Бомби знайшли на місці майбутнього паркінгу на відстані 30 метрів від однієї з будівель військової бази

Близько ста бомб часів Другої світової війни були знайдені під час будівельних робіт на території військової бази неподалік міста Гдиня.

Фото: RMF24

Про це повідомляє RMF24. Зокрема, було знайдено близько сотні 50-кілограмових авіаційних бомб, одна 250-кілограмова бомба, два потужні артилерійські снаряди та 100 одиниць боєприпасів. Бомби знайшли на місці майбутнього паркінгу на відстані 30 метрів від однієї з будівель військової бази. Частину бомб вже вивезли сапери, однак знахідка настільки велика, що вилучення бомб може тривати до кінця наступного тижня. Нагадаємо, 13 лютого у селі Калинівка Макарівського району у Київській області було виявлено 433 боєприпаси часів Другої світової війни.

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