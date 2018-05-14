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У Польщі заборонять в'їзд водіям, які не сплатили штраф

У 2017 році всі фоторадари в Польщі зафіксували майже мільйон порушень правил дорожнього руху
У Польщі розглядається варіант підключення Прикордонної служби до системи автоматичного контролю дорожнього руху.
У Польщі заборонять в Фото: Rzeczpospolita

Водія, який не сплатив штраф за порушення ПДР, просто не пускатимуть до Польщі. У Головній інспекції автомобільного транспорту вже працюють над цим, - повідомляє Delo.ua з посиланням на Rzeczpospolita.

Міністерство внутрішніх справ, в свою чергу, стверджує, що проблема частково вирішується за допомогою оплати штрафу в поліцейських машинах за допомогою платіжної картки. Однак це можливо тільки в тому випадку, якщо водій спійманий на гарячому, і тільки поліцією.

У 2017 році всі фоторадари в Польщі зафіксували майже мільйон порушень правил дорожнього руху, пов'язаних з перевищенням швидкості.

Близько 8% цих порушень були вчинені водіями з країн, розташованих на схід від Польщі.

В цілому мова йде про штрафи на суму 20 млн злотих (5,6 млн дол.). Але влада Польщі не може отримати ці гроші через прогалини в законодавстві.

З 2014 року дорожні інспектори можуть карати за перевищення швидкості, зареєстроване з фоторадарів, водіїв з більшості країн ЄС. Це дозволяє Директива про транскордонний захист кордонів.

Запити на інформацію про власників автомобілів можуть бути відправлені закордон в автоматичному режимі. В результаті водії з ЄС без проблем отримують квитанції про сплату штрафу з Польщі.

Коли ж справа доходить до водіїв з України, Білорусі та РФ, то поки що недисципліновані автомобілісти можуть відчувати себе безкарно, нарікають польські журналісти.

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14 05 2018 13:36
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