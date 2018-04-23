У Польщі запустили проект з безкоштовного працевлаштування мігрантів з України

Польсько-українська господарська палата спільно з Всеукраїнською асоціацією компаній з міжнародного працевлаштування запустила проект "Партнерство та працевлаштування".

Мета проекту - подолати шахрайство у сфері працевлаштування українців в Польщі і організувати нормальне функціонування ринку міжнародного працевлаштування, - повідомляє прес-служба асоціації.

Як повідомляють в асоціації, більшість шахрайських схем в сфері працевлаштування за кордоном побудовані на тому, що претендент платить за пошук роботи, і в результаті її не отримує. В рамках проекту компанії-посередники будуть отримувати комісії не від шукачів, а від роботодавців, які підбирають для себе персонал.

Крім того, в рамках проекту буде проводитися інформування населення про міжнародний ринок працевлаштування.

"Українцям необхідно знати, що шукати роботу в Польщі потрібно тільки через ліцензовані компанії, які несуть відповідальність за те, куди вони відправляють людей. Крім того, працевлаштуватися краще на великих підприємствах, де виплата зарплати йде на банківську карту, дотримуються всі передбачені польським законодавством норми охорони праці і є соціальне страхування", - підкреслив президент асоціації Василь Воскобійник.

"Польські бізнесмени дуже зацікавлені в українських трудових мігрантах і хочуть залучати їх на довгостроковій основі на роботу. Для цього потрібно прибирати адміністративні бар'єри між країнами і створювати передумови для синергії між польськими роботодавцями і найманими робітниками з України", - резюмували в асоціації.

Нагадаємо, на території Польщі наразі проживають, працюють та навчаються 2 мільйони українців.