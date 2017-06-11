У Порошенка назвали "безпідставними домислами" звинувачення в ухиленні від податків

Офшорна компанія, про яку йдеться в розслідуванні, була створена виключно для передачі президентом корпорації "Рошен" у "сліпий траст"

Представник президента Петра Порошенка у Верховній Раді Ірина Луценко назвала "безпідставними домислами" матеріали журналістського розслідування, де голова держави звинувачується в мінімізації податків.

За словами Луценко, офшорна компанія, про яку йдеться в розслідуванні, була створена виключно для передачі президентом корпорації "Рошен" у "сліпий траст".

"Щоб продати корпорацію Roshen, треба було створити міжнародну холдингову структуру. Ця структура була налаштована на те, щоб уникнути подвійного оподаткування, щоб усі податки повністю були сплачені в Україні, а не за кордоном", - наголосила Луценко, інформує "Українська правда".

Вона зазначила, що такий офшор був необхідний, бо інакше, відповідно до Гаагської конвенції 1985 року, "Рошен" не можна було передати в довірче управління Ротшильду.

"Такі міжнародні умови", - підкреслила представник президента.

За її словами, компанії офшорного холдингу при передачі кондитерської корпорації не мали жодних банківських рахунків.

"Будь-які заяви про порушення валютного законодавства чи перерахування будь-якої готівки з України при створенні цієї структури є безпідставними домислами", - наголосила Луценко.

Вона закликала "дуже акуратно формулювати те, що було почуто і викривлено журналістськими розслідуваннями".

Нагадаємо, Rothschild Trust підтвердив підписання трастового договору за часткою Порошенко в Roshen 14 січня 2016 року.

У квітні частка президента Петра Порошенка в Roshen була передана в нову іноземну структуру в рамках укладеного з Rothschild Trust договору про сліпий траст.