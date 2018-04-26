В Іспанії вилучили рекордні 9 тонн кокаїну, заховані в контейнерах з бананами

Заарештували шістьох осіб: четверо в Іспанії і двоє у Франції

В іспанському порту Альхесірас поліція Іспанії вилучила майже 9 тонн кокаїну, захованих в ящиках із бананами.

"Це рекордна для Європи кількість кокаїну, виявлена у вантажному контейнері. Шість чоловік було арештовано: двоє були затримані в Ліоні (Франція), один прямо в порту і три в Малазі (Іспанія)", - повідомляє Reuters.

Партія кокаїну прибула на судні з Колумбійського порту.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України вилучили в Одеському міжнародному аеропорту чотири кілограми кокаїну в іноземного наркокур’єра.