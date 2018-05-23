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У протестах у Франції взяли участь майже 140 тисяч людей

В різних регіонах Франції проходить 180 акцій
МВС Франції заявило, що в акціях протесту проти державної соціальної політики взяли участь 139 тис. осіб.
У протестах у Франції взяли участь майже 140 тисяч людей Фото: AFP

За даними відомства, 124 тис. протестувальників вийшли на вулиці в різних регіонах Франції в рамках 180 акцій. У демонстраціях на вулицях Парижа взяли участь 15 тисяч осіб, - повідомляє видання Le Dauphine. 

Під час попередніх протестів проти соціальної політики уряду 22 березня в акціях взяли участь більше 320 тисяч осіб.

Як повідомлялося, в столиці країни відбулися зіткнення між протестувальниками і поліцією.

За даними видання, в Парижі було затримано 24 людини. Ще 101 людин затримали в одному з ліцеїв "для перевірки особи", оскільки після розгону демонстрації десятки її учасників заховалися на території навчального закладу.

Крім того, поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ в одному з районів столиці.

Нагадаємо, у Парижі під час першотравневої демонстрації сталися заворушення.

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23 05 2018 09:22
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