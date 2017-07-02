ГПУ проводить обшук у приймальній депутата Ігоря Мосійчука
У ГПУ заявляють, що обшуки не мають жодного відношення до політичної діяльності нардепа, повідомляє "Українська правда".
Лозовий у своєму Facebook написав, що "у Мосійчука - обшук. В приймальні, офіційно зареєстрованій на сайті ВР. Також обшук вдома у адвоката Андрія Мамалиги".
На сайті ВР вказана єдина депутатська приймальня, що розміщена у Василькові за адресою вул. Київська, буд. № 97.
Мамалига у своєму Facebook повідомив, що обшуки відбуваються у його квартирі на вулиці Княжий затон у Києві.
У коментарях під постом Мамалиги адвокат Інна Рафальська зазначила, що справа стосується економіки.
У свою чергу речник генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що "обшуки, які зараз проводяться Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України, не мають жодного відношення до політичної діяльності народного депутата Мосійчука".
"Всі деталі – пізніше", - додала вона.
Нагадаємо, що суд повернув справу народного депутата від "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука до Генеральної прокуратури.
Генпрокурор Юрій Луценко вважає, що Рада має повернутися до справи проти народного депутата Ігоря Мосійчука.
17 листопада Вищий адміністративний суд скасував зняття Радою недоторканності з Мосійчука, але це рішення парламент оскаржив у Верховному Суді.
15 листопада 2015 року термін арешту Мосійчука минув, після чого його відправили в клініку на лікування.
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