ГПУ проводить обшук у приймальній депутата Ігоря Мосійчука

Депутат від партії Олега Ляшка Андрій Лозовий повідомляє, що в приймальні нардепа Ігоря Мосійчука проводяться обшуки.

У ГПУ заявляють, що обшуки не мають жодного відношення до політичної діяльності нардепа, повідомляє "Українська правда".

Лозовий у своєму Facebook написав, що "у Мосійчука - обшук. В приймальні, офіційно зареєстрованій на сайті ВР. Також обшук вдома у адвоката Андрія Мамалиги".

На сайті ВР вказана єдина депутатська приймальня, що розміщена у Василькові за адресою вул. Київська, буд. № 97.

Мамалига у своєму Facebook повідомив, що обшуки відбуваються у його квартирі на вулиці Княжий затон у Києві.

У коментарях під постом Мамалиги адвокат Інна Рафальська зазначила, що справа стосується економіки.

У свою чергу речник генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що "обшуки, які зараз проводяться Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України, не мають жодного відношення до політичної діяльності народного депутата Мосійчука".

"Всі деталі – пізніше", - додала вона.

Нагадаємо, що суд повернув справу народного депутата від "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука до Генеральної прокуратури.