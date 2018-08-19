У Путіна розповіли про зміст розмови з Меркель

"Переговори були тривалими ... це була дуже грунтовна і детальна розмова"

Переговори президента РФ Володимира Путіна і канцлера ФРН Ангели Меркель були "корисними і грунтовними".

"Переговори були тривалими ... це була дуже грунтовна і детальна розмова", - заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

За його словами, Путін і Меркель "жалкують у зв'язку з тим, що виконання "мінських домовленостей" з українського врегулювання застопорилося".

"В цілому обмінялися думками щодо ситуації в Україні ... Висловили співчуття у зв'язку з тотальним пробуксовуванням процесу щодо імплементації мінських домовленостей", - заявив Пєсков.

"Висловлювалася стурбованість у зв'язку з неясними перспективами продовження терміну дії закону про особливий статус Донбасу, що є досить важливим елементом мінських домовленостей", - додав він.

За його словами, Путін і Меркель також "говорили про перспективи продовження газового транзиту через територію України".

Пєсков додав, що лідери РФ і ФРН "вважають неправильним спроби політизувати проект "Північний потік - 2".

"Було підкреслено виключно комерційний характер і конкурентну перевагу цього проекту. І Путін, і Меркель зійшлися у тому, що абсолютно неправильно якимось чином політизувати цей проект", - повідомив прес-секретар Путіна.

Він уточнив, що також піднімалася тема можливих санкцій проти компаній, що беруть участь в реалізації проекту газопроводу "Північний потік-2".

"Є розуміння, що цей проект абсолютно комерційний ... Тому необхідно вжити заходів, щоб захистити його від можливих неконкурентних і незаконних нападок з боку третіх держав, щоб в кінцевому підсумку вийти на завершення цього проекту, який ... відповідає інтересам усіх", - заявив Пєсков.

Також він пояснив, що під час переговорів "не було мети досягти якихось домовленостей, - тим більше важко сказати, які це можуть бути домовленості," - з приводу спільного реагування на санкції США.

На питання про те, якими способами можна захистити проект від санкцій США, Пєсков сказав: "Різними".

"Сторони обмінялися розумінням того, що проект ["Північний потік - 2"] має бути завершений", - повідомив речник Путіна.

Перед початком переговорів, що відбулися 18 серпня, Путін і Меркель дали спільну прес-конференцію, на якій розповіли про теми, які будуть обговорювати - проблема врегулювання конфлікту на Донбасі, питання введення туди миротворців ООН, ситуація у Сирії, будівництво газопроводу "Північний потік-2" та іранська ядерна програма.

Підсумкового підходу до преси не було.

Як писав iPress.ua, президент Росії Володимир Путін 18 серпня відвідає Німеччину для переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Додамо, що прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Путін на переговорах з канцлером Ангелою Меркель обговорить американські санкції, конфлікт в Сирії, Україні, а також питання економічної співпраці.