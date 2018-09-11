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У речника ГПУ в метро поцупили бутерброди

Сам інцидент полковник сприйняв із гумором
Прес-секретар Генеральної прокуратури Андрій Лисенко іронічно розповів на своїй Facebook-сторінці, як у столичному метро у нього вкрали бутерброди.
У речника ГПУ в метро поцупили бутерброди Фото: glavcom.ua

"Сьогодні вранці в метро у мене хтось з сумки поцупив бутерброди. Може це комусь врятує життя. Взагалі не ображений", – написав Лисенко у Facebook, інформує "Українська правда". 

Пост викликав цілу хвилю підбадьорливих коментарів. Дописувачі також розповідають різні випадки інших несподіваних крадіжок у метрополітені.

Після повідомлення у Facebook отримав багато запрошень пообідати, розповів речник ГПУ.

На уточнююче запитання, з чим були вищезгадані бутерброди, Лисенко відповів: "нарізаний батон, ковбаска, сир".

Також, Вища рада правосуддя (ВРП) вирішила звільнити суддю Дзержинського міського суду Донецької області через звинувачення у крадіжці чаю та годинника в магазині.

 
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09 11 2018 11:51
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