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У результаті пожежі в китайському караоке-барі загинули 18 людей

Попереднє розслідування показало, що пожежа була викликана підпалом
У результаті пожежі в караоке-барі південної китайської провінції Гуандун загинули 18 осіб і п'ять отримали поранення.
У результаті пожежі в китайському караоке-барі загинули 18 людей Фото: dumskaya.net

"Згідно поліції, пожежа розгорілася у триповерховій будівлі караоке близько півночі, загасити ж вдалося через годину", - йдеться в повідомленні News Asia.

Попереднє розслідування показало, що пожежа була викликана підпалом.

Розслідування триває.

Нагадаємо, що 7 квітня сталася пожежа в будівлі Trump Tower в Нью-Йорку, в результаті якої одна людина загинула.

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24 04 2018 08:20
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