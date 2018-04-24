CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ результаті пожежі в караоке-барі південної китайської провінції Гуандун загинули 18 осіб і п'ять отримали поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У результаті пожежі в китайському караоке-барі загинули 18 людей
Попереднє розслідування показало, що пожежа була викликана підпалом
Фото: dumskaya.net
"Згідно поліції, пожежа розгорілася у триповерховій будівлі караоке близько півночі, загасити ж вдалося через годину", - йдеться в повідомленні News Asia.
Попереднє розслідування показало, що пожежа була викликана підпалом.
Розслідування триває.
Нагадаємо, що 7 квітня сталася пожежа в будівлі Trump Tower в Нью-Йорку, в результаті якої одна людина загинула.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
24 04 2018 08:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Як "АвтоЄвроСила" переконувала Уряд відмовитися від підвищення цін на пальне, - ФОТО ВІДЕО
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- "Veterano service": як волонтерка допомагає початківцям бізнесменам, які пройшли війнуПонад 200 бізнес-ветеранів, які повернулися з війни, зібрано в одну базу. Понад 100 з них оприлюдненні на сайті "Veterano service". Сайті, який вигадала і створила киянка Лариса Микитьон
- Найдорожча вілла Німеччини належить українському втікачеві мільярдеру, - ФОТОСказати, що Villa Glory - розкішний маєток, було би надто скромно