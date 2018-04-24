У результаті пожежі в китайському караоке-барі загинули 18 людей Попереднє розслідування показало, що пожежа була викликана підпалом

У результаті пожежі в караоке-барі південної китайської провінції Гуандун загинули 18 осіб і п'ять отримали поранення.

Фото: dumskaya.net

"Згідно поліції, пожежа розгорілася у триповерховій будівлі караоке близько півночі, загасити ж вдалося через годину", - йдеться в повідомленні News Asia. Попереднє розслідування показало, що пожежа була викликана підпалом. Розслідування триває. Нагадаємо, що 7 квітня сталася пожежа в будівлі Trump Tower в Нью-Йорку, в результаті якої одна людина загинула.

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