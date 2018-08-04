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У Trump Tower сталася пожежа: одна людина загинула

Постраждали четверо пожежників
Увечері в суботу, 7 квітня, сталася пожежа в будівлі Trump Tower в Нью-Йорку, в результаті якої одна людина загинула.
У Trump Tower сталася пожежа: одна людина загинула Фото: EPA / UPG

Займання почалося у квартирі в житловій зоні на 50-му поверсі. Людина, що перебувала там серйозно постраждала і була доставлена в лікарню. Однак, врятувати чоловіка не вдалося, повідомляє CNN.

За словами представників пожежної служби, на місці працювали близько 200 пожежників. Причину пожежі поки не називають.

Також повідомляється, що кількість постраждалих пожежників зросла до чотирьох осіб. Їх доставили в лікарню, загрози їхньому життю немає.

У хмарочосі розташовується офіс компанії Дональда Трампа, у цій будівлі він з сім'єю жив до переїзду в Білий дім.

Нагадаємо, що раніше компанія Трампа розглядала можливість будівництва вежі Trump Tower в Москві.

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08 04 2018 12:21
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