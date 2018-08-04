CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУвечері в суботу, 7 квітня, сталася пожежа в будівлі Trump Tower в Нью-Йорку, в результаті якої одна людина загинула.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Trump Tower сталася пожежа: одна людина загинула
Постраждали четверо пожежників
Фото: EPA / UPG
Займання почалося у квартирі в житловій зоні на 50-му поверсі. Людина, що перебувала там серйозно постраждала і була доставлена в лікарню. Однак, врятувати чоловіка не вдалося, повідомляє CNN.
За словами представників пожежної служби, на місці працювали близько 200 пожежників. Причину пожежі поки не називають.
Також повідомляється, що кількість постраждалих пожежників зросла до чотирьох осіб. Їх доставили в лікарню, загрози їхньому життю немає.
У хмарочосі розташовується офіс компанії Дональда Трампа, у цій будівлі він з сім'єю жив до переїзду в Білий дім.
Нагадаємо, що раніше компанія Трампа розглядала можливість будівництва вежі Trump Tower в Москві.
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08 04 2018 12:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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