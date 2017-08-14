В Росії вперше з часів Другої світової готуватимуть військових льотчиць

Жінок вирішили приймати на навчання після того, як військові отримали "сотні листів від дівчат, які хотіли б стати військовими льотчицями"

Росія почне навчання жінок в якості військових пілотів у своїх Військово-космічних силах вперше з часів Другої світової війни.

Нове покоління льотчиків будуть готувати в Краснодарському військово-авіаційному училищі. У першій групі буде 15 жінок, які розпочинають навчання у жовтні. У Росії з 2009 року приймають жінок до льотних училищ, але не на посади пілотів, - заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, повідомляє "Європейська правда".

Під час Другої світової війни у складі радянських ВПС існував жіночий авіаційний полк.

Нагадаємо, всі, хто поступає на службу в російську армію, в тому числі іноземці, за контрактом повинні звітувати про активність в інтернеті за останні три роки