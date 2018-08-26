У Рівному таксист влаштував стрілянину по пасажирах - є потерпілі

У Рівному поїздка в таксі закінчилася бійкою і стріляниною в бік пасажирів.

Напередодні ввечері на вул. Данила Галицького стався конфлікт між водієм таксі та двома пасажирами. Словесна перепалка переросла в бійку, а після - в стрілянину, повідомляє прес-служба поліції області.

"За попередньою інформацією, під час сутички 48-річний таксист схопив з автомобіля спецпристрій для відстрілу гумовими кулями та зробив попереджувальний постріл вгору, після чого пролунало ще два постріли. В результаті цього одного з пасажирів з пораненням грудної клітки госпіталізували до лікарні. Загрози його життю немає", - повідомляють у поліції.

За фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. До речі, дозвіл на пристрій для відстрілу у таксиста в наявності. Всі обставини інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, що 21 серпня в Одесі з вулиці Академіка Вільямса 45-річного одесита госпіталізували з вогнепальним пораненнями грудної клітини та передпліччя.