Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Рівному таксист влаштував стрілянину по пасажирах - є потерпілі

Поліція розслідує інцидент як хуліганство
У Рівному поїздка в таксі закінчилася бійкою і стріляниною в бік пасажирів.
У Рівному таксист влаштував стрілянину по пасажирах - є потерпілі Фото: 24tv.ua

Напередодні ввечері на вул. Данила Галицького стався конфлікт між водієм таксі та двома пасажирами. Словесна перепалка переросла в бійку, а після - в стрілянину, повідомляє прес-служба поліції області.

"За попередньою інформацією, під час сутички 48-річний таксист схопив з автомобіля спецпристрій для відстрілу гумовими кулями та зробив попереджувальний постріл вгору, після чого пролунало ще два постріли. В результаті цього одного з пасажирів з пораненням грудної клітки госпіталізували до лікарні. Загрози його життю немає", - повідомляють у поліції.

За фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. До речі, дозвіл на пристрій для відстрілу у таксиста в наявності. Всі обставини інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, що 21 серпня в Одесі з вулиці Академіка Вільямса 45-річного одесита госпіталізували з вогнепальним пораненнями грудної клітини та передпліччя.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 08 2018 14:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.