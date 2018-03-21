У Росії 13-річна учениця відкрила стрілянину в школі, постраждали семеро дітей
"Сьогодні вранці в одній зі шкіл Шадринська під час перерви дівчинка 13 років із пневматичного пістолета, який належить її батькові, зробила декілька пострілів. В результаті події синяки й садна, попередньо, отримали семеро учнів 7-го класу. Нині в школі працює слідчо-оперативна група, яка встановлює причини події. Освітня установа працює в штатному режимі", - повідомили ТАСС у середу в прес-службі ГУ МВС Росії по регіону.
За її словами, медики виїхали на місце НП й оглянули постраждалих учнів школи, госпіталізація більшості з них не знадобилася. "За попередніми даними, одного з дітей швидка забрала з собою", - уточнила представник МВС.
В апараті уповноваженої з прав дитини в Курганській області кореспонденту ТАСС повідомили, що дитячий омбудсмен виїхала на місце події, щоб з'ясувати подробиці того, що сталося.
Нагадаємо, внаслідок стрілянини у середній школі Great Mills High School в американському штаті Меріленд троє людей зазнали поранень, включаючи самого стрільця.
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