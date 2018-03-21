Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У Росії 13-річна учениця відкрила стрілянину в школі, постраждали семеро дітей

Семеро учнів школи № 15 міста Шадринська Курганської області РФ постраждали в результаті стрілянини з пневматичного пістолета.
У Росії 13-річна учениця відкрила стрілянину в школі, постраждали семеро дітей Фото: Reuters

"Сьогодні вранці в одній зі шкіл Шадринська під час перерви дівчинка 13 років із пневматичного пістолета, який належить її батькові, зробила декілька пострілів. В результаті події синяки й садна, попередньо, отримали семеро учнів 7-го класу. Нині в школі працює слідчо-оперативна група, яка встановлює причини події. Освітня установа працює в штатному режимі", - повідомили ТАСС у середу в прес-службі ГУ МВС Росії по регіону.

За її словами, медики виїхали на місце НП й оглянули постраждалих учнів школи, госпіталізація більшості з них не знадобилася. "За попередніми даними, одного з дітей швидка забрала з собою", - уточнила представник МВС.

В апараті уповноваженої з прав дитини в Курганській області кореспонденту ТАСС повідомили, що дитячий омбудсмен виїхала на місце події, щоб з'ясувати подробиці того, що сталося.

Нагадаємо, внаслідок стрілянини у середній школі Great Mills High School в американському штаті Меріленд троє людей зазнали поранень, включаючи самого стрільця.
 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 03 2018 10:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Ловець емоцій": історія ветерана АТО, який зробив фотографію справою життя

"Ловець емоцій": історія ветерана АТО, який зробив фотографію справою життя

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.