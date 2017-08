У Росії є українські Циклони, з яких могли вилучити двигуни для КНДР - Держкосмос

Глава Державного космічного агентства України Юрій Радченко прокоментував публікацію The New York Times про можливі поставки Південмашем ракетних технологій в КНДР.

Наразі Росія володіє українськими ракетами Циклон (2 і 3), в їх складі є необхідні двигуни, про які йшла мова в статті американської газети.

"За оперативною інформацією, у Росія сьогодні є ракети Циклон-2 і Циклон-3 в кількості від 7 до 20 ракет, в них ці двигуни (РД-250) є. Документація є", - цитує Радченко Укрінформ, повідомляє "Новое время".

Ці двигуни дійсно виготовили в Україні, але також у складі ракет вони поставлялися до Росії за програмою співпраці в космічній галузі між нашими країнами.

Однак зараз Україна припинила виробництво даного типу двигунів, підкреслив він.

Нагадаємо, що раніше на сайті американської щоденної газети "The New York Times" була опублікована стаття із заголовком "Північнокорейський ракетний успіх пов'язаний з українським заводом, кажуть дослідники". У даній статті з посиланням на дослідження спеціаліста з ракетним питань в Міжнародному інституті стратегічних досліджень (International Institute for Strategic Studies, IISS) Майкла Эллемана (англ. Michael Elleman) говориться, що останні успіхи КНДР випробування міжконтинентальної балістичної ракети "стали можливі завдяки покупкам потужних ракетних двигунів на чорному ринку, ймовірно, з українського заводу, що має історичні зв'язки з російською ракетною програмою".

В РНБО заявили, що український оборонний і авіакосмічний комплекси не постачали зброї і військових технологій в Північну Корею, а поширювана деякими іноземними ЗМІ неправдива інформація про нібито передачу "Південмашем" ракетних технологій КНДР, швидше за все, спровокована російськими спецслужбами.

Появу відповідних публікацій в Мінінформполітики України і на заводі "Південмаш" назвали провокацією і кампанією російських спецслужб.