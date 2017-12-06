У Росії почалися затримання на антикорупційних мітингах, - ВІДЕО

У Владивостоку до місця мітингу стягнули співробітників ОМОНу

На антикорупційних мітингах в РФ, організованих у понеділок, 12 червня, опозиціонером Олексієм Навальним і Фондом боротьби з корупцією, почалися затримання.

Зокрема, у Владивостоці поліція затримала координатора регіонального штабу Навального Юрія Кучіна і активіста Максима Шинкаренка, який планував влаштувати одиночний пікет.

При цьому Кучіна доставили у відділення ще до того, як він дістався до місця мітингу.

Також зазначається, що до протестувальників у Владивостоці вже стягнули співробітників ОМОНу, після чого зав'язалася бійка, повідомляє vl.ru.

Всього в санкціонованому мітингу опозиції на привокзальній площі беруть участь понад 300 осіб.

Крім того, в Благовєщенську силовики затримали як мінімум чотирьох мітингувальників, які стояли з антикорупційними плакатами.

Протестні акції почалися також у Казані, Барнаулі, Новосибірську та інших містах, де на вулиці також вже вийшли сотні людей.

Нагадаємо, 26 березня, по всій Росії пройшли несанкціоновані акції з вимогою боротьби з корупцією, в ході яких були затримані сотні людей.