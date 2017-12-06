У Росії почалися затримання на антикорупційних мітингах, - ВІДЕО
Зокрема, у Владивостоці поліція затримала координатора регіонального штабу Навального Юрія Кучіна і активіста Максима Шинкаренка, який планував влаштувати одиночний пікет.
При цьому Кучіна доставили у відділення ще до того, як він дістався до місця мітингу.
казаки забирают телефоны, полиции всё равно #12июня #ТребуемОтветов pic.twitter.com/nMZJEwzaLW— StalkerVrk (@StalkerVrk) 12 червня 2017 р.
Люди Разбегаются , с криками "позор" #ТребуемОтветов pic.twitter.com/T5UWfpZzZO— StalkerVrk (@StalkerVrk) 12 червня 2017 р.
Також зазначається, що до протестувальників у Владивостоці вже стягнули співробітників ОМОНу, після чого зав'язалася бійка, повідомляє vl.ru.
Всього в санкціонованому мітингу опозиції на привокзальній площі беруть участь понад 300 осіб.
Крім того, в Благовєщенську силовики затримали як мінімум чотирьох мітингувальників, які стояли з антикорупційними плакатами.
Протестні акції почалися також у Казані, Барнаулі, Новосибірську та інших містах, де на вулиці також вже вийшли сотні людей.
«Мы против революции, но дна нет у коррупции!». Шествие в Новосибирске.https://t.co/rHi85lmG5R #ТребуемОтветов pic.twitter.com/2QId4hlCVY— Навальный LIVE (@navalnylive) 12 червня 2017 р.
Нагадаємо, 26 березня, по всій Росії пройшли несанкціоновані акції з вимогою боротьби з корупцією, в ході яких були затримані сотні людей.
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