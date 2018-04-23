У Росії помер екс-басист культової радянської групи
Про це в понеділок, 23 квітня, повідомляє РІА Новости з посиланням на представника Воронезького обласного бюро судово-медичної експертизи.
Інформація про смерть музиканта з'явилася в понеділок у соціальній мережі Вконтакте. Зокрема, на сторінці шанувальників групи - де повідомлялося, що смерть настала о 00:30.
"Тупікін Сергій Іванович у нас від ранку 23 квітня", - сказав представник бюро судмедекспертизи.
Причину смерті музиканта він не розкрив, пояснивши, що все буде зазначено в довідці, яку віддадуть родичам.
Сергій Тупікін був бас-гітаристом групи Сектор газа на концертах групи з 1989-го до 1993 року і виконував гітарні партії в студії і на концертах у 1988-1989 роках.
Згідно з даними сайту шанувальників групи Сектор газа, наприкінці літа 2011 року невідомі побили музиканта біля дому. Після цього, як повідомляють місцеві ЗМІ, Тупікін переніс кілька операцій і став інвалідом.
Нагадаємо, у суботу, 21 квітня, в США помер знаменитий актор Верн Тройер, який зіграв ролі у кінострічках про Гаррі Поттера та Остіна Пауерса.
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