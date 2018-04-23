Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Росії помер екс-басист культової радянської групи

Інформація про смерть музиканта з'явилася в понеділок у соціальній мережі
У Воронежі помер колишній бас-гітарист відомої рок-групи Сектор газа Сергій Тупікін.
У Росії помер екс-басист культової радянської групи

Про це в понеділок, 23 квітня, повідомляє РІА Новости з посиланням на представника Воронезького обласного бюро судово-медичної експертизи.

Інформація про смерть музиканта з'явилася в понеділок у соціальній мережі Вконтакте. Зокрема, на сторінці шанувальників групи - де повідомлялося, що смерть настала о 00:30.
 
"Тупікін Сергій Іванович у нас від ранку 23 квітня", - сказав представник бюро судмедекспертизи.
 
Причину смерті музиканта він не розкрив, пояснивши, що все буде зазначено в довідці, яку віддадуть родичам.
 
Сергій Тупікін був бас-гітаристом групи Сектор газа на концертах групи з 1989-го до 1993 року і виконував гітарні партії в студії і на концертах у 1988-1989 роках.
 
Згідно з даними сайту шанувальників групи Сектор газа, наприкінці літа 2011 року невідомі побили музиканта біля дому. Після цього, як повідомляють місцеві ЗМІ, Тупікін переніс кілька операцій і став інвалідом.

Нагадаємо, у суботу, 21 квітня, в США помер знаменитий актор Верн Тройер, який зіграв ролі у кінострічках про Гаррі Поттера та Остіна Пауерса.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 04 2018 21:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Veterano service": як волонтерка допомагає початківцям бізнесменам, які пройшли війну

"Veterano service": як волонтерка допомагає початківцям бізнесменам, які пройшли війну

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.