У Росії помер екс-басист культової радянської групи

У Воронежі помер колишній бас-гітарист відомої рок-групи Сектор газа Сергій Тупікін.

Про це в понеділок, 23 квітня, повідомляє РІА Новости з посиланням на представника Воронезького обласного бюро судово-медичної експертизи.

Інформація про смерть музиканта з'явилася в понеділок у соціальній мережі Вконтакте. Зокрема, на сторінці шанувальників групи - де повідомлялося, що смерть настала о 00:30.



"Тупікін Сергій Іванович у нас від ранку 23 квітня", - сказав представник бюро судмедекспертизи.



Причину смерті музиканта він не розкрив, пояснивши, що все буде зазначено в довідці, яку віддадуть родичам.



Сергій Тупікін був бас-гітаристом групи Сектор газа на концертах групи з 1989-го до 1993 року і виконував гітарні партії в студії і на концертах у 1988-1989 роках.



Згідно з даними сайту шанувальників групи Сектор газа, наприкінці літа 2011 року невідомі побили музиканта біля дому. Після цього, як повідомляють місцеві ЗМІ, Тупікін переніс кілька операцій і став інвалідом.

Нагадаємо, у суботу, 21 квітня, в США помер знаменитий актор Верн Тройер, який зіграв ролі у кінострічках про Гаррі Поттера та Остіна Пауерса.