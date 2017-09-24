У Росії п'ятирічний хлопчик викрав автомобіль і потрапив у ДТП, поки його мама розпивала алкоголь

У Воронезькій області Росії поліція порушила кримінальну справу стосовно 47-річної мешканки після того, як її п'ятирічний син викрав машину і потрапив у ДТП.

Уранці 11 вересня дитина перебувала за кермом легкового автомобіля та потрапила в ДТП, скоївши зіткнення із двома припаркованими машинами, повідомляє прес-служба ГУ МВС РФ по Воронезькій області.

Поліцейські знайшли в салоні маленького хлопчика, який не міг назвати імені та як потрапив у автомобіль. Нікого з родичів дитини поруч не виявилося. При цьому автомобіль належав не родичу хлопчика, а чоловікові, який залишив його відчиненим із ключами в замку запалювання. Жодних тілесних ушкоджень у хлопчика виявлено не було.

13 вересня до ВВС звернулася 35-річна місцева мешканка, хрещена мати хлопчика. Вона розповіла, що хлопчик "особливий", не вміє розмовляти і потребує постійного догляду та регулярного приймання ліків. Рідна мати дитини цього самого дня була затримана й допитана поліцейськими.

За версією слідства, перед відвідуванням з дитиною корекційного центру, вона купила алкоголь і сіла відпочити на дитячому майданчику. Жінка розпивала алкоголь і не помітила, як і куди зникла дитина. Пошукавши сина, вона не стала звертатися до поліції, а пішла в компанію своїх знайомих, котрі "ведуть аморальний спосіб життя", де й залишилася на два дні.

Справу порушено за ст. 156 КК Росії (невиконання обов'язків з виховання неповнолітнього). Санкцією цієї статті передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 3 років.

Нагадаємо, що в Маріуполі мати залишила зачиненими у квартирі двох малолітніх дітей на дві доби. Їх годували сусіди через вікно першого поверху.