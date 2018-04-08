Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Росії розбився гелікоптер з 18 людьми на борту, всі загинули

Повітряне судно зруйнувалося і згоріло
У Красноярському краї Росії під час аварії вертольота Мі-8 загинули 18 осіб, які були на борту.
У Росії розбився гелікоптер з 18 людьми на борту, всі загинули Фото: hromadske.tv

"На борту повітряного судна знаходилися 18 осіб, в тому числі три члени екіпажу. Всі загинули", - сказало джерело агентства "РИА Новости".

За його словами, на борту гелікоптера перебували співробітники компанії "Анкор".

Джерело уточнило, що Мі-8 розбився під час польоту, перед падінням він пролетів два кілометри. Повітряне судно зруйнувалося і згоріло.

Він додав, що вертоліт впав у безлюдному місці. "Місце падіння вертольота виявлено", - зазначив він.

Причиною катастрофи, за попередніми даними, могли стати технічна несправність або помилка пілота. За даними ГУ МНС по краю, аварія сталася в двох кілометрах від населеного пункту Ігарка о 10:20 за місцевим часом (6:20 за Києвом).

Нагадаємо, що на сході Сирії розбився російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 08 2018 10:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-Могили

Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-Могили

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.