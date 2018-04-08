У Росії розбився гелікоптер з 18 людьми на борту, всі загинули
"На борту повітряного судна знаходилися 18 осіб, в тому числі три члени екіпажу. Всі загинули", - сказало джерело агентства "РИА Новости".
За його словами, на борту гелікоптера перебували співробітники компанії "Анкор".
Джерело уточнило, що Мі-8 розбився під час польоту, перед падінням він пролетів два кілометри. Повітряне судно зруйнувалося і згоріло.
Він додав, що вертоліт впав у безлюдному місці. "Місце падіння вертольота виявлено", - зазначив він.
Причиною катастрофи, за попередніми даними, могли стати технічна несправність або помилка пілота. За даними ГУ МНС по краю, аварія сталася в двох кілометрах від населеного пункту Ігарка о 10:20 за місцевим часом (6:20 за Києвом).
Нагадаємо, що на сході Сирії розбився російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52.
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