У Росії розбився гелікоптер з 18 людьми на борту, всі загинули

У Красноярському краї Росії під час аварії вертольота Мі-8 загинули 18 осіб, які були на борту.

"На борту повітряного судна знаходилися 18 осіб, в тому числі три члени екіпажу. Всі загинули", - сказало джерело агентства "РИА Новости".

За його словами, на борту гелікоптера перебували співробітники компанії "Анкор".

Джерело уточнило, що Мі-8 розбився під час польоту, перед падінням він пролетів два кілометри. Повітряне судно зруйнувалося і згоріло.

Він додав, що вертоліт впав у безлюдному місці. "Місце падіння вертольота виявлено", - зазначив він.

Причиною катастрофи, за попередніми даними, могли стати технічна несправність або помилка пілота. За даними ГУ МНС по краю, аварія сталася в двох кілометрах від населеного пункту Ігарка о 10:20 за місцевим часом (6:20 за Києвом).

Нагадаємо, що на сході Сирії розбився російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52.