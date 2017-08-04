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У Росії за вказівкою Кремля провели акції проти тероризму

У Москві на мітингах затримали шість осіб, у Барнаулі – вісім
Антитерористичні мітинги та акції пам'яті загиблих в результаті теракту в петербурзькому метро пройшли в суботу, 8 квітня, у великих містах Росії.
У Росії за вказівкою Кремля провели акції проти тероризму Фото: svoboda.org

За два дні до цього аналогічні заходи відбулися в Москві та Санкт-Петербурзі, повідомляє УНІАН.

За даними "Медузи", мітинги по всій країні були організовані регіональною владою на вимогу адміністрації президента Росії. Особливу увагу приділили тим містам, де 26 березня громадяни масово вийшли на вулиці проти корупції.

Десятки джерел розповідають, що участь в антитерористичних акціях забезпечували державні та приватні підприємства, а також навчальні заклади.

Як пише "Радіо Свобода", в Москві під час акції в пам'ять про жертви теракту в метро Петербурга затримали 6 осіб – 5 активістів та журналіста, який фотографував акцію в парку Горького.

На аналогічному заході, організованому владою в Барнаулі (Алтайський край), затримано 8 осіб.

Видання зазначає, що затримували або людей з плакатами проти корупції, або тих, які виступали з критикою влади.

Громадські акції, організовані владою, пройшли у великих містах Сибіру та Поволжя. У Красноярську всім, хто прийшов, роздавали листівки з інформацією про теракт в петербурзькому метро 3 квітня, жертвами якого стали 14 осіб.

Нагадаємо, що 3 квітня у Санкт-Петербурзі стався вибух в метро, внаслідок якого постраждали десятки осіб.

У Волосовському районі Ленінградської області (Росія) поліцейські затримали чоловіка, який спалив майже цілком село, щоб помститися "моджахедам" за теракт у Петербурзі.

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08 04 2017 22:45
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