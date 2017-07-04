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У Росії заборонили виїзд художнику Павленському, який вже живе за кордоном

Павленський виїхав з Росії разом з сім’єю в січні 2017 року
Федеральна служба судових приставів (ФССП) заборонила виїзд з РФ художнику Петру Павленському, який залишив країну ще три місяці тому
У Росії заборонили виїзд художнику Павленському, який вже живе за кордоном Петро Павленський Фото: Sputnik & Pogrom

Зазначається, що він не сплатив штраф за підпал дверей будівлі ФСБ і компенсацію за завдану шкоду, повідомляє агентство "Москва".

Павленський виїхав з Росії разом з сім’єю в січні 2017 року.

У ФССП заявили, що в разі повернення в країну він "назад виїхати не зможе, поки не заплатить борг".

Павленський залишив Росію, звинувативши владу у спробі політичної ліквідації через операцію силових структур.

В ніч з 8 на 9 листопада 2015 року Павленський підійшов до будівлі ФСБ і облив вхідні двері з каністри, потім підніс запальничку і підпалив її. Після цього художника затримали співробітники ФСБ.

Нагадаємо, що влітку 2016 року російського художника Петра Павленського визнали винуватим за статтею "пошкодження культурної спадщини" за підпал дверей ФСБ і постановили відпустити його на свободу просто з залу суду.

9 листопада художник-акціоніст Петро Павленський опублікував відеозапис підпалу дверей будівлі ФСБ в центрі Москви.

Петро Павленський став широко відомий після того, як в 2013 році він прибив свою мошонку до бруківки на Червоній площі. Свою акцію він назвав протестом проти "тріумфу поліцейської держави".

У 2014 році Павленський на підтримку Надії Савченко провів акцію в інституті психіатрії імені Сербського у Москві, де її утримували, під час якої відрізав собі мочку вуха.

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