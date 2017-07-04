У Росії заборонили виїзд художнику Павленському, який вже живе за кордоном
Зазначається, що він не сплатив штраф за підпал дверей будівлі ФСБ і компенсацію за завдану шкоду, повідомляє агентство "Москва".
Павленський виїхав з Росії разом з сім’єю в січні 2017 року.
У ФССП заявили, що в разі повернення в країну він "назад виїхати не зможе, поки не заплатить борг".
Павленський залишив Росію, звинувативши владу у спробі політичної ліквідації через операцію силових структур.
В ніч з 8 на 9 листопада 2015 року Павленський підійшов до будівлі ФСБ і облив вхідні двері з каністри, потім підніс запальничку і підпалив її. Після цього художника затримали співробітники ФСБ.
Нагадаємо, що влітку 2016 року російського художника Петра Павленського визнали винуватим за статтею "пошкодження культурної спадщини" за підпал дверей ФСБ і постановили відпустити його на свободу просто з залу суду.
9 листопада художник-акціоніст Петро Павленський опублікував відеозапис підпалу дверей будівлі ФСБ в центрі Москви.
Петро Павленський став широко відомий після того, як в 2013 році він прибив свою мошонку до бруківки на Червоній площі. Свою акцію він назвав протестом проти "тріумфу поліцейської держави".
У 2014 році Павленський на підтримку Надії Савченко провів акцію в інституті психіатрії імені Сербського у Москві, де її утримували, під час якої відрізав собі мочку вуха.
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