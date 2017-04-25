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У Росії затримали керівників дитбудинку за підозрою у зґвалтуванні дітей

Порушено вісім кримінальних справ
У Санкт-Петербурзі (Російська Федерація) представників керівництва одного з дитячих будинки підозрюють у зґвалтуванні дітей.
У Росії затримали керівників дитбудинку за підозрою у зґвалтуванні дітей Фото: з вільних джерел

"Слідчими органами СКР по Санкт-Петербургу порушено 8 кримінальних справ за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 132 КК РФ (насильницькі дії сексуального характеру). З матеріалів кримінальної справи виходить, що протягом тривалого часу, з 2005 року по 2010 рік в одному з дитячих будинків, розташованому в Кіровському районі, група зловмисників систематично вчиняла насильницькі дії сексуального характеру у відношенні 4 вихованців дитячого будинку 1991-1995 років народження", - повідомляє прес-служба Слідчого комітету РФ.

На даний момент підозрювані затримані. Зокрема це заступник директора дитбудинку, два його випускники, родич співробітника зазначеного дитячого будинку, а також директор школи при дитячому будинку.

"Вирішується питання про арешт підозрюваних і пред'явлення їм обвинувачення, а також про об'єднання кримінальних справ в одне провадження. Виконуються заходи, спрямовані на перевірку наявної інформації про вчинення злочинів сексуального характеру відносно інших вихованців дитячого будинку, а також на встановлення осіб, що їх вчинили", - резюмується в повідомленні.

Нагадаємо, 15 квітня суд постановив взяти під варту без права внесення застави двох з трьох підлітків, які катували і ґвалтували 10-річного хлопчика-інваліда у Іванкові Київської області.

 
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25 04 2017 13:43
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