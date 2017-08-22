У російському Ростові-на-Дону масштабна пожежа знищила понад 80 будинків

У Ростові-на-Дону (Росія) пожежа знищила більше 100 будівель, в числі яких понад 80 житлових будинків.

"За уточненими даними, вогнем пошкоджено 107 будівель, в тому числі 83 житлові споруди", - повідомляє "ТАСС" із посиланням на головне управління МНС по Ростовській області.

У центрі Ростова-на-Дону в понеділок загорілися житлові будинки на загальній площі майже 10 тис квадратних метрів. На даний момент пожежу локалізовано на всій площі. Жертв немає, 45 людей постраждали.

Причиною пожежі, за попередніми даними, став спалах побутової техніки в одному з будинків. Разом з тим, прокуратура області розгляне також версію про підпал.

Нагадаємо, що до 22 серпня на всій території України, окрім Одеської та Закарпатської областей, утримається надзвичайна пожежна небезпека 5 класу.