В Україні оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки
20 серпня протягом доби у Волинській, Львівській та Закарпатській, вдень також в Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях грози, місцями сильні зливи, град та шквали 17-22 м/с, - інформує Укргідрометцентр.
21 серпня у більшості західних областей сильні дощі з грозами, місцями шквали 17-22 м/с.
"20 серпня по всій Україні, 21 серпня в Україні, крім Волинської, Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської областей, 22 серпня у південних, східних та Дніпропетровській області переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
У ДержНС зазначили, що впродовж 19 серпня в Україні виникло 555 загорянь на відкритих територіях.
"Держ служба з надзвичайних ситуацій закликає громадян не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування у природних екосистемах", - зазначили у ДержНС.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Затятого "борця з бандерівцями" призначили чиновником Управління освіти у Краматорську, - журналіст
- ВІДЕО Артефакти часів Київської Русі можуть поховати під бетоном через будівництво торгового центру
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа