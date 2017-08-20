Впродовж минулої доби в Україні зафіксовано 555 пожеж на відкритих територіях
Масштабні лісові пожежі виникли цими днями у Дніпропетровській області на території одразу двох лісництв: Петропавлівського та Павлоградського.
За інформацією ДСНС, зранку 18 серпня вогнеборці, представники лісгоспу та Національної гвардії України проводили гасіння десятків гектарів лісових насаджень, - повідомляє Інтерфакс.
Аби запобігти поширенню полум'я, була задіяна авіація ДСНС: 2 пожежних літаки Ан32-П та вертоліт МІ-8 з водорозливним пристроєм
У ДСНС зазначають, що досить часто під час пожеж на відкритих територіях страждає не лише лісовий фонд, а й травмуються люди.
"У Донецькій області під час спроби самостійно загасити горіння сухої трави і сміття поблизу власного будинку травмувалася жінка 1930 р.н. З численними опіками рук постраждалу госпіталізували до місцевої лікарні. Схожий випадок трапився і на Львівщині в Яворівському районі, де під час пожежі сухої трави і стерні травмувався чоловік 1952 р.н.", - повідомляють у відомстві.
Раніше повідомлялося, що у Хмельницькій області сталася пожежа поруч з нафтобазою.
Нагадаємо, неподалік від села Дмитрівка в Дніпропетровській області вранці в п'ятницю, 18 серпня, сталося загоряння лісу загальною площею близько 50 га.
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