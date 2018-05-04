У Румунії мікроавтобус впав у річку: дев'ятеро людей загинули

Дев'ятеро людей загинули в Румунії в результаті падіння мікроавтобуса в річку Бистриця на північному сході країни.

Мікроавтобус, в якому перебували десять людей, впав у річку в ніч на четвер. Інцидент стався у повіті Нямц, повідомляє Romania TV. На місце події одразу виїхали декілька рятувальних команд.

Відразу після аварії одній жінці вдалося вибратися з автобуса і виплисти на поверхню. Вона лишалася при тямі, коли її знайшли рятувальники і відправили до лікарні.

Глибина річки у місці падіння мікроавтобуса складала сім метрів.

Рятувальникам спочатку вдалося витягти з води тіла сімох пасажирів, двох вважали зниклими безвісти. Однак пізніше рятувальники знайшли і їх. Всім загиблим було від 17 до 45 років.

Поліція припускає, що до аварії могла призвести пробита шина. Як зазначається, мікроавтобус не призначався для перевезення пасажирів, в ньому були встановлені імпровізовані лавки. В ньому перевозили працівників місцевого лісового господарства.

Нагадаємо, що в Баварії, що на півдні Німеччини, туристичний автобус зіткнувя з фурою, внаслідок чого водій загинув, ще 17 осіб постраждало.