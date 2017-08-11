У Саудівській Аравії конфіскують $800 млрд в арештованих принців-корупціонерів, - WSJ

Влада Саудівської Аравії 5 листопада в рамках кампанії по боротьбі з корупцією затримала одинадцять принців, чотирьох міністрів і ряд бізнесменів. Тепер влада планує конфіскувати у них гроші та інші активи на суму понад $800 млрд.

За словами співрозмовників видання The Wall Street Journal, всього було затримано близько 60 осіб. Після вилучення активи, накопичені в результаті корупції, будуть спрямовані у державну казну. Влада країни оцінює їх у три трильйони саудівських ріалів, або $800 млрд.

Нагадаємо, що у Саудівській Аравії за підозрою в корупції затримали 11 принців та чотирьох міністрів. За декілька годин до цього було оголошено про створення антикорупційного комітету. Новий орган очолив наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бен Сальман, який оголосив про намір радикально модернізувати країну та її економіку.

Раніше, король Саудівської Аравії Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд заявив, що в вищих урядових колах є люди, "які ставлять свої особисті інтереси вище громадських" і займаються незаконним збагаченням. У зв'язку з цим він видав указ про боротьбу з корупцією.