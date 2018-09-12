У Сенцова виявили ураження серця, печінки і нирок, - адвокат

У незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова виявлені органічні зміни серця, печінки і нирок через тривале голодування.

Про це в ефірі "Ехо Москви" розповів його адвокат Дмитро Дінзе, повідомляє "УкрІнформ".

За словами адвоката, тривале голодування, яке тримав Сенцов в ув’язненні, не пройшла безслідно, у нього виявлені "органічні зміни серця, печінки і нирок".

"Здоров'я залишає бажати кращого, принаймні, ті органічні зміни, які у нього були, можливо пройдуть. Поки 100%-ві прогнози дати ніхто не може з приводу його здоров'я. Лікування триває, і коли закінчиться, невідомо", — сказав адвокат.

Українського режисера Олега Сенцова і активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили у підготовці терактів, Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, а Сенцова - до 20.

У травні 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх політичних ув'язнених Кремля. Він тримався 145 днів і заявив про припинення голодування з 6 жовтня через загрозу примусового годування.

Нагадаємо, український режисер та політичний в’язень Кремля Олег Сенцов у четвер став лауреатом премії Сахарова Європейського парламенту. Офіційна церемонія нагородження пройде в Страсбурзі 12 грудня. При цьому залишається відкритим питання особистої присутності Сенцова на церемонії нагородження. У разі відсутності українця нагороду отримає його родич або ж там буде стояти "порожній стілець".