У школах США штучний інтелект виявляє небезпечних учнів через соцмережі

Програмне забезпечення використовує 450 тисяч різних індикаторів, які вказують на те, що учень може завдати шкоди собі чи оточуючим

Вища техшкола Шошин Веллі (Shawsheen Valley Technical High School) в місті Біллеріка штат Массачусетс запровадила стеження за учнями в соцмережах за допомогою штучного інтелекту, щоб виявляти тих, хто може бути небезпечним для себе і суспільства. Заклад став одним з багатьох шкіл, що почали використовувати цю технологію.

Про це пише видання WBUR.

Систему стеження розробила для школи аналітична компанія Social Sentinel. Гендиректор фірми Гері Марголіс розповів, що Social Sentinel працює з лінгвістами та психологами, щоб натренувати свій штучний інтелект.

Компанія використовує власну "бібліотеку загроз", що складається з 450 тис. різних індикаторів, які вказують на те, що учень може завдати шкоди собі чи оточуючим. Штучний інтелект маркує потенційно проблемних учнів і має допомогти школі запобігти трагедіям.

"Ми зробили крок назад і подивилися на мову, яку використовували стрілки у школах у своїх маніфестах, опублікованих у соцмережах. І ми спробували виявити патерни і подібності. Ми можемо навчити комп'ютери ідентифікувати такі нюанси", – розповів гендиректор Social Sentinel.

За інформацією WBUR, учні школи "навіть не здогадувалися", що їх навчальний заклад використовує такі технології. Марголіс заявив журналістам, що компанія вважає себе не "інструментом спостереження, моніторингу або розслідування", а "системою попередження загроз".

Social Sentinel працювала над системою спільно з поліцейськими, до того як дала доступ школам. Послуги компанії коштують Шошин Веллі 10 тис. доларів на рік, однак фірма відмовилася розкривати, наскільки успішно працює її штучний інтелект.

У місті Арлінгтон систему впровадили на рівні поліцейського управління: вона аналізує повідомлення від учнів відразу у всіх школах міста. За словами начальника поліції Фреда Райана, завдяки Social Sentinel співробітники вже змогли врятувати учня, який планував накласти на себе руки.

Шошин Веллі не єдина школа, яка почала практикувати такий підхід до безпеки на тлі випадків масової стрілянини. Як повідомляє WUSF News, школа Mайамі-Дейд запросила 30 млн з бюджету штату на посилення системи безпеки, зокрема оплату послуг співробітників, які відстежуватимуть соцмережі.

Школи в техаському окрузі Вілсон і у штаті Теннессі також використовують системи моніторингу соціальних мереж, пише Tennessean. Навчальні заклади в Нью-Йорку і Флоріді витратили мільйони доларів на створення цілодобового спостереження, яке здатне розпізнавати осіб і має біометричні сенсори, інформує Gizmodo.

Нагадаємо, Міністерство національної безпеки США спільно зі збройними силами замовило розробку відеосимулятора стрілянини в школі, призначеного для навчання вчителів навичкам поведінки в екстремальних ситуаціях.

У 800 містах світу пройшов "Марш за наші життя" (March For Our Lives). Мітингувальники вимагали посилити контроль за продажем вогнепальної зброї в США.