CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ загальноосвітній школі Вінниці один з учнів розпилив газ дратівливої дії, унаслідок чого один школяр потрапив до лікарні, ще п’ятьом надали допомогу на місці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Вінниці в школі розпилили газ: шестеро учнів постраждали
Між двома учнями виникла суперечка у якій один з підлітків розпилив газ
Фото: ukranews.com
Зі школи евакуювали близько 500 школярів та викладачів, - повідомляє прес-служба поліції області.
За даними правоохоронців, між двома учнями виникла суперечка у якій один з підлітків розпилив газ. Поліцейські вилучили балончик з газом та повідомили, що нададуть цьому інциденту правову оцінку.
Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом побиття дітей жінкою-репетитором.
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12 04 2018 16:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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