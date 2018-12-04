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У Вінниці в школі розпилили газ: шестеро учнів постраждали

Між двома учнями виникла суперечка у якій один з підлітків розпилив газ
У загальноосвітній школі Вінниці один з учнів розпилив газ дратівливої дії, унаслідок чого один школяр потрапив до лікарні, ще п’ятьом надали допомогу на місці.
У Вінниці в школі розпилили газ: шестеро учнів постраждали Фото: ukranews.com

Зі школи евакуювали близько 500 школярів та викладачів, - повідомляє прес-служба поліції області.

За даними правоохоронців, між двома учнями виникла суперечка у якій один з підлітків розпилив газ. Поліцейські вилучили балончик з газом та повідомили, що нададуть цьому інциденту правову оцінку.

Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом побиття дітей жінкою-репетитором.

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12 04 2018 16:38
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