Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У штабі АТО показали наслідки обстрілів Зайцевого, - ФОТО

У результаті обстрілу зруйновані три будинки
У середу, 16 серпня, російсько-окупаційні війська обстріляли мирних мешканців смт Зайцеве Донецької області.
У штабі АТО показали наслідки обстрілів Зайцевого, - ФОТО Фото: facebook.com/ato.news

За даними українських військових, під вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї потрапив приватний сектор населеного пункту. У результаті три приватні будинки зазнали руйнувань.

"Після потрапляння боєприпасів від ворожого РПГ згорів дах на двох будинках. В іншому будинку постріл з РПГ пробив дах та стіни будинку. На щастя, серед мирних мешканців ніхто не постраждав", - повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Фото: Прес-центр штабу АТО via Facebook

Нагадаємо, під час обстрілу російсько-окупаційними військами українських військових близько 22:00 1 серпня, під вогонь терористів потрапили житлові квартали Зайцевого поблизу КПВВ "Майорськ".

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 08 2017 17:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Людство в черговій крайності: чому ми так боїмося штучного інтелекту

Людство в черговій крайності: чому ми так боїмося штучного інтелекту

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.