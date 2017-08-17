У штабі АТО показали наслідки обстрілів Зайцевого, - ФОТО

У середу, 16 серпня, російсько-окупаційні війська обстріляли мирних мешканців смт Зайцеве Донецької області.

За даними українських військових, під вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї потрапив приватний сектор населеного пункту. У результаті три приватні будинки зазнали руйнувань.

"Після потрапляння боєприпасів від ворожого РПГ згорів дах на двох будинках. В іншому будинку постріл з РПГ пробив дах та стіни будинку. На щастя, серед мирних мешканців ніхто не постраждав", - повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Фото: Прес-центр штабу АТО via Facebook

Нагадаємо, під час обстрілу російсько-окупаційними військами українських військових близько 22:00 1 серпня, під вогонь терористів потрапили житлові квартали Зайцевого поблизу КПВВ "Майорськ".