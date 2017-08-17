У штабі АТО показали наслідки обстрілів Зайцевого, - ФОТО
За даними українських військових, під вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї потрапив приватний сектор населеного пункту. У результаті три приватні будинки зазнали руйнувань.
"Після потрапляння боєприпасів від ворожого РПГ згорів дах на двох будинках. В іншому будинку постріл з РПГ пробив дах та стіни будинку. На щастя, серед мирних мешканців ніхто не постраждав", - повідомили у прес-центрі штабу АТО.
Фото: Прес-центр штабу АТО via Facebook
Нагадаємо, під час обстрілу російсько-окупаційними військами українських військових близько 22:00 1 серпня, під вогонь терористів потрапили житлові квартали Зайцевого поблизу КПВВ "Майорськ".
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