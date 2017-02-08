Бойовики обстріляли житлові квартали Зайцевого

Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок, мирні мешканці при цьому не постраждали.

Під час обстрілу російсько-окупаційними військами українських військових близько 22:00 1 серпня, під вогонь терористів потрапили житлові квартали Зайцевого поблизу КПВВ "Майорськ".

Обстріл вівся зі станкових протитанкових гранатометів та крупнокаліберних кулеметів. Внаслідок дій окупантів пошкоджено будинок на вулиці Майорській – пробито дах та посічено осколками стіни. На щастя, ніхто з господарів оселі не постраждав.

"НЗФ ОРДО, нехтуючи усіма нормами міжнародного гуманітарного права, в черговий раз ставлять під загрозу життя та здоров'я цивільного населення. Такими діями керівництво ОРДО вкотре продемонструвало своє небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей", - повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю та координації припинення вогню (СЦКК).