CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПід час обстрілу російсько-окупаційними військами українських військових близько 22:00 1 серпня, під вогонь терористів потрапили житлові квартали Зайцевого поблизу КПВВ "Майорськ".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойовики обстріляли житлові квартали Зайцевого
Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок, мирні мешканці при цьому не постраждали.
Фото: GETTY IMAGES
Обстріл вівся зі станкових протитанкових гранатометів та крупнокаліберних кулеметів. Внаслідок дій окупантів пошкоджено будинок на вулиці Майорській – пробито дах та посічено осколками стіни. На щастя, ніхто з господарів оселі не постраждав.
"НЗФ ОРДО, нехтуючи усіма нормами міжнародного гуманітарного права, в черговий раз ставлять під загрозу життя та здоров'я цивільного населення. Такими діями керівництво ОРДО вкотре продемонструвало своє небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей", - повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю та координації припинення вогню (СЦКК).
Нагадаємо, за минулу добу один український військовослужбовець загинув на Донбасі, ще один боєць зазнав поранень.
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02 08 2017 13:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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