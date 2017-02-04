У Швеції перекинувся шкільний автобус: є загиблі
Школярі прямували на відпочинок у гори, коли близько 7 ранку сталася аварія і автобус перекинувся, повідомляє Svenska Dagbladet.
При цьому причини ДТП поки невідомі, зіткнення з іншими транспортними засобами не сталося.
Зазначається, що багато пасажирів автобуса в момент аварії ще спали. Загалом в автобусі перебували 59 людей – 52 підлітків, шість дорослих і водій.
В результаті аварії загинули троє осіб. Крім того, за повідомленнями ЗМІ, від 25 до 30 осіб отримали поранення. Стан шести поранених дуже важкий.
На місце аварії прибули сім медичних команд, два рятувальних і один поліцейських гелікоптер. Поранених вже відвезли до лікарень.
Нагадаємо, що у Львівській області рейсовий автобус сполученням Мінськ - Буковель зіткнувся з легковим автомобілем Mercedes. У результаті двоє людей загинули і 12 госпіталізовані.
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