Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Швеції перекинувся шкільний автобус: є загиблі

Стан шести поранених дуже важкий
У неділю, 2 квітня, на південному заході Швеції сталася серйозна ДТП за участю автобуса зі школярами.
У Швеції перекинувся шкільний автобус: є загиблі Фото: svd.se

Школярі прямували на відпочинок у гори, коли близько 7 ранку сталася аварія і автобус перекинувся, повідомляє Svenska Dagbladet.

При цьому причини ДТП поки невідомі, зіткнення з іншими транспортними засобами не сталося.

Зазначається, що багато пасажирів автобуса в момент аварії ще спали. Загалом в автобусі перебували 59 людей – 52 підлітків, шість дорослих і водій.

В результаті аварії загинули троє осіб. Крім того, за повідомленнями ЗМІ, від 25 до 30 осіб отримали поранення. Стан шести поранених дуже важкий.

На місце аварії прибули сім медичних команд, два рятувальних і один поліцейських гелікоптер. Поранених вже відвезли до лікарень.

Нагадаємо, що у Львівській області рейсовий автобус сполученням Мінськ - Буковель зіткнувся з легковим автомобілем Mercedes. У результаті двоє людей загинули і 12 госпіталізовані.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 04 2017 13:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
У Києві нагородили переможців Всеукраїнського конкурсу есеїв: "Згода дім будує, а незгода руйнує"

У Києві нагородили переможців Всеукраїнського конкурсу есеїв: "Згода дім будує, а незгода руйнує"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.