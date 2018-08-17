У Швеції висунули звинувачення капітану з Росії за п'яне керування судном
Росіянина звинувачують у недбалості у керуванні судном, повідомляє Sveriges Radio.
Слідчі встановили, що концентрація алкоголю в крові росіянина становила до 2,76 проміле.
Прокуратура визнала злочин тяжким через високу концентрацію алкоголю, а також з урахуванням того, що управління судном являло серйозну небезпеку — капітан заснув і посадив балкер на мілину.
130-метрове вантажне судно BBC Lagos з 5 тисячами тонн пшениці на борту сіло на мілину 3 серпня неподалік від міста Гельсінгборг на західному узбережжі Швеції.
Згідно з даними берегової охорони, судно прямувало з Клайпеди (Литва) в Лас-Пальмас (Іспанія). Воно зареєстроване на карибських островах Антигуа і Барбуда.
Нагадаємо, у Херсонський морський торгівельний порт у п'ятницю, 10 серпня, зайшло судно Mekhanik Pogodin, що належить російській компанії, яка перебуває в списку санкцій Ради національної безпеки і оборони України.
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