У Швеції висунули звинувачення капітану з Росії за п'яне керування судном

Росіянина звинувачують у недбалості у керуванні судном

Шведська прокуратура висунула звинувачення капітану з Російської Федерації, який у стані алкогольного сп'яніння посадив на мілину суховантаж BBC Lagos біля берегів країни.

Росіянина звинувачують у недбалості у керуванні судном, повідомляє Sveriges Radio.

Слідчі встановили, що концентрація алкоголю в крові росіянина становила до 2,76 проміле.

Прокуратура визнала злочин тяжким через високу концентрацію алкоголю, а також з урахуванням того, що управління судном являло серйозну небезпеку — капітан заснув і посадив балкер на мілину.

130-метрове вантажне судно BBC Lagos з 5 тисячами тонн пшениці на борту сіло на мілину 3 серпня неподалік від міста Гельсінгборг на західному узбережжі Швеції.

Згідно з даними берегової охорони, судно прямувало з Клайпеди (Литва) в Лас-Пальмас (Іспанія). Воно зареєстроване на карибських островах Антигуа і Барбуда.