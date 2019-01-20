Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Швейцарії зійшли дві лавини, є загиблі

Внаслідок події ще кілька людей травмовані, їх доставили до лікарень
У Швейцарії зійшли дві лавини, внаслідок чого загинули щонайменше дві людини.
У Швейцарії зійшли дві лавини, є загиблі Фото: EPA

У кантоні Фрібург лавина накрила групу з 14 лижників. Унаслідок 55-річний чоловік загинув, ще двоє - дістали травми. Потерпілих вертольотом доставили до лікарні, повідомляє swissinfo.ch.

А біля Шато-д'е (кантон Во) під снігом опинилися три лижники. 39-річний громадянин Франції загинув, інші лижники дістали легкі травми і їх відправили на медичне обстеження.

Влада Швейцарії у зв'язку з цими подіями нагадала про високу небезпеку сходження лавин у низці районів країни, закликавши населення при виборі маршрутів лижних прогулянок звертати увагу на інформаційні бюлетені Федерального інституту вивчення снігу та лавини.

Нагадаємо, що троє людей отримали незначні травми внаслідок сходження лавини на готель Säntis у швейцарському кантоні Аппенцелль-Ауссерроден в четвер.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 01 2019 17:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові

Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.