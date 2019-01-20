У Швейцарії зійшли дві лавини, є загиблі
У кантоні Фрібург лавина накрила групу з 14 лижників. Унаслідок 55-річний чоловік загинув, ще двоє - дістали травми. Потерпілих вертольотом доставили до лікарні, повідомляє swissinfo.ch.
А біля Шато-д'е (кантон Во) під снігом опинилися три лижники. 39-річний громадянин Франції загинув, інші лижники дістали легкі травми і їх відправили на медичне обстеження.
Влада Швейцарії у зв'язку з цими подіями нагадала про високу небезпеку сходження лавин у низці районів країни, закликавши населення при виборі маршрутів лижних прогулянок звертати увагу на інформаційні бюлетені Федерального інституту вивчення снігу та лавини.
Нагадаємо, що троє людей отримали незначні травми внаслідок сходження лавини на готель Säntis у швейцарському кантоні Аппенцелль-Ауссерроден в четвер.
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