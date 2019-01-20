У Швейцарії зійшли дві лавини, є загиблі

Внаслідок події ще кілька людей травмовані, їх доставили до лікарень

У Швейцарії зійшли дві лавини, внаслідок чого загинули щонайменше дві людини.

У кантоні Фрібург лавина накрила групу з 14 лижників. Унаслідок 55-річний чоловік загинув, ще двоє - дістали травми. Потерпілих вертольотом доставили до лікарні, повідомляє swissinfo.ch.

А біля Шато-д'е (кантон Во) під снігом опинилися три лижники. 39-річний громадянин Франції загинув, інші лижники дістали легкі травми і їх відправили на медичне обстеження.

Влада Швейцарії у зв'язку з цими подіями нагадала про високу небезпеку сходження лавин у низці районів країни, закликавши населення при виборі маршрутів лижних прогулянок звертати увагу на інформаційні бюлетені Федерального інституту вивчення снігу та лавини.