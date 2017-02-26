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Окупанти звільнили заарештованих кримських татар

Ще шість мають бути звільнені пізніше
Чотири з 10 заарештованих кримських татар вже вийшли на волю після арешту 21 лютого. Інші шість мають бути звільнені пізніше 26 лютого.
Окупанти звільнили заарештованих кримських татар Фото:facebook.com/anton.naumlyuk
"Перших чотирьох звільнених з десяти заарештованих під час обшуку у Марлена Мустафаєва зустрічають у відділу поліції", — повідомив журналіст Антон Наумлюк.
 
Після звільнення активістів почалося засідання їхньої організації "Кримська солідарність".
 

Нагадаємо, 21 лютого Київський районний суд Сімферополя засудив кримськотатарського активіста Марлена Мустафаєва до 11 днів арешту, а 10 активістів, які прийшли фіксувати дії поліції під час обшуків у Мустафаєва суд арештував на 5 днів.

 
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26 02 2017 12:28
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