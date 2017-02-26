Окупанти звільнили заарештованих кримських татар Ще шість мають бути звільнені пізніше

Чотири з 10 заарештованих кримських татар вже вийшли на волю після арешту 21 лютого. Інші шість мають бути звільнені пізніше 26 лютого.

Фото:facebook.com/anton.naumlyuk

"Перших чотирьох звільнених з десяти заарештованих під час обшуку у Марлена Мустафаєва зустрічають у відділу поліції", — повідомив журналіст Антон Наумлюк. Після звільнення активістів почалося засідання їхньої організації "Кримська солідарність". Нагадаємо, 21 лютого Київський районний суд Сімферополя засудив кримськотатарського активіста Марлена Мустафаєва до 11 днів арешту, а 10 активістів, які прийшли фіксувати дії поліції під час обшуків у Мустафаєва суд арештував на 5 днів.

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