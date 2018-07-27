У Словаччині хочуть вислати дипломата РФ, який обізвав посла України дебілом
"Браво, пане Данко. Ви сміливий чоловік і справжній державець. А посол України просто д*іл" - написав Ковальков на сторінці спікера словацького парламенту Андрія Данко у Facebook. Данко раніше заявив, що посол України не має вказувати депутатам Словаччини, куди їм їхати чи не їхати, повідомляє видання Aktuality, інформує "Українська правда"
Спікер Андрій Данко, який є лідером націоналістичної партії SNS, і керівна партія Словаччини Smer-SD протягом кількох днів не реагують на недипломатичну поведінку старшого радника російського посольства. Однак висловлювання російського дипломата обурили інших депутатів.
"Це не лише суперечить його статусу, який співвідноситься з окупацією території слов’янської держави іншою слов’янською державою, але він є дипломатом найбільшої слов’янської держави, який вульгарно обзиває свого слов’янського брата" - заявив депутат опозиційної ліберальної партії SaS Мартін Клус, який у партії відповідає за міжнародний напрямок.
На його думку, Ковальков має щонайменше перепросити в українського посла або подумати над виїздом зі Словаччини.
Депутатка консервативної партії OĽaNO Вероніка Ремішова рокритикувала спікера за відсутність реакції на образу українського посла, заявивши, що його безвідповідальність шкодить національним інтересам Словаччини.
Нагадаємо, група словацьких депутатів наполягає на своїх планах відвідати окупований Крим попри попередження посла України Юрія Мушки, що це буде порушенням українських законів.
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