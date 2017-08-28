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У Слов'янську вчителя-сепаратиста вирішили залишити на роботі

Активісти підпалили шини на подвір'ї школи
У Слов'янську (Донеччина) активісти влаштували акцію протесту на подвір'ї місцевої школи №10 у зв'язку з рішенням профспілкового комітету зберегти посаду за вчителем інформатики Андрієм Шалдою, засудженим на два роки (умовно) за сепаратизм.
У Слов Андрій Шалда Фото: facebook.com/gromady.dn.ua

Про це з фотографіями з місця подій повідомляє громадська організація Сильні люди.

Рішення залишити Шалду на роботі ухвалила профспілка школи.

При цьому вчителя-сепаратиста раніше суд визнав винним по ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність - організатор "референдуму"). Його засудили до 2 років позбавлення волі (умовно).

Місцевий телеканал зняв виступ вчителя в Слов'янську в 2014 році на так званому "референдумі".

Нагадаємо, раніше затятого "борця з бандерівцями" призначили чиновником Управління освіти у Краматорську.

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28 08 2017 21:22
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