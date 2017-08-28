CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Слов'янську (Донеччина) активісти влаштували акцію протесту на подвір'ї місцевої школи №10 у зв'язку з рішенням профспілкового комітету зберегти посаду за вчителем інформатики Андрієм Шалдою, засудженим на два роки (умовно) за сепаратизм.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Слов'янську вчителя-сепаратиста вирішили залишити на роботі
Активісти підпалили шини на подвір'ї школи
Андрій Шалда Фото: facebook.com/gromady.dn.ua
Про це з фотографіями з місця подій повідомляє громадська організація Сильні люди.
Рішення залишити Шалду на роботі ухвалила профспілка школи.
При цьому вчителя-сепаратиста раніше суд визнав винним по ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність - організатор "референдуму"). Його засудили до 2 років позбавлення волі (умовно).
Місцевий телеканал зняв виступ вчителя в Слов'янську в 2014 році на так званому "референдумі".
Нагадаємо, раніше затятого "борця з бандерівцями" призначили чиновником Управління освіти у Краматорську.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
28 08 2017 21:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО СБУ спіймала інформатора "ДНР", який "приїхав у гості до родичів", - ВІДЕО
- ФОТО Висічені з скелі храми Ефіопії: можливо, їх побудували ангели
- ВІДЕО Затятого "борця з бандерівцями" призначили чиновником Управління освіти у Краматорську, - журналіст
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
No articles