У Сомалі оголошено надзвичайний стан через голод

Президент Сомалі Мохамед Фармаджо оголосив 1 березня надзвичайний стан, повідомляє сомалійське національне інформагентство Sonna.

Від посухи страждають 6,2 мільйони осіб, а відсутність доступу до питної води може викликати поширення холери, побоюються представники гуманітарних організацій.

"Ми не можемо і не повинні чекати", – заявив Фармаджо у зверненні до міжнародної спільноти з проханням допомогти "уникнути гуманітарної катастрофи".

