У Сомалі оголошено надзвичайний стан через голод

Сомалі загрожує голод, оскільки посуха та війна з ісламістами призвели до нестачі продовольства.

Президент Сомалі Мохамед Фармаджо оголосив 1 березня надзвичайний стан, повідомляє сомалійське національне інформагентство Sonna.

Від посухи страждають 6,2 мільйони осіб, а відсутність доступу до питної води може викликати поширення холери, побоюються представники гуманітарних організацій.

"Ми не можемо і не повинні чекати", – заявив Фармаджо у зверненні до міжнародної спільноти з проханням допомогти "уникнути гуманітарної катастрофи".

Somali President Mohamed Abdulahi Farmajo declares 'National Disaster' and called Intelnational community to respond the current drought pic.twitter.com/0I71ZgeFZ6 — SOMALI NEWS AGENCY (@SONNALIVE) 28 лютого 2017 р.

Зауважується, що уряд Сомалі покладає відповідальність за важку ситуацію в країні у значній мірі й на ісламістів з угруповання Аш-Шабаб, військовий конфлікт з якою блокує доступ гуманітарних організацій до окремих регіонів країни і призвів до втрати значних обсягів врожаю.

Тим часом до столиці країни Могадішо вже прибули тисячі селян зі дітьми з ознаками сильного недоїдання.

Нагадаємо, що ООН офіційно визнала голодом ситуацію в окремих регіонах Південного Судану.