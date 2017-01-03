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У Сомалі оголошено надзвичайний стан через голод

Від посухи страждають 6,2 мільйони осіб
Сомалі загрожує голод, оскільки посуха та війна з ісламістами призвели до нестачі продовольства.
У Сомалі оголошено надзвичайний стан через голод Сомалі, 1992. Фото: James Nachtwey

Президент Сомалі Мохамед Фармаджо оголосив 1 березня надзвичайний стан, повідомляє сомалійське національне інформагентство Sonna.

Від посухи страждають 6,2 мільйони осіб, а відсутність доступу до питної води може викликати поширення холери, побоюються представники гуманітарних організацій.

"Ми не можемо і не повинні чекати", – заявив Фармаджо у зверненні до міжнародної спільноти з проханням допомогти "уникнути гуманітарної катастрофи".

 

Зауважується, що уряд Сомалі покладає відповідальність за важку ситуацію в країні у значній мірі й на ісламістів з угруповання Аш-Шабаб, військовий конфлікт з якою блокує доступ гуманітарних організацій до окремих регіонів країни і призвів до втрати значних обсягів врожаю.

Тим часом до столиці країни Могадішо вже прибули тисячі селян зі дітьми з ознаками сильного недоїдання.

Нагадаємо, що ООН офіційно визнала голодом ситуацію в окремих регіонах Південного Судану.

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01 03 2017 10:35
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