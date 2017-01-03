У Сомалі оголошено надзвичайний стан через голод
Президент Сомалі Мохамед Фармаджо оголосив 1 березня надзвичайний стан, повідомляє сомалійське національне інформагентство Sonna.
Від посухи страждають 6,2 мільйони осіб, а відсутність доступу до питної води може викликати поширення холери, побоюються представники гуманітарних організацій.
"Ми не можемо і не повинні чекати", – заявив Фармаджо у зверненні до міжнародної спільноти з проханням допомогти "уникнути гуманітарної катастрофи".
Somali President Mohamed Abdulahi Farmajo declares 'National Disaster' and called Intelnational community to respond the current drought pic.twitter.com/0I71ZgeFZ6— SOMALI NEWS AGENCY (@SONNALIVE) 28 лютого 2017 р.
Зауважується, що уряд Сомалі покладає відповідальність за важку ситуацію в країні у значній мірі й на ісламістів з угруповання Аш-Шабаб, військовий конфлікт з якою блокує доступ гуманітарних організацій до окремих регіонів країни і призвів до втрати значних обсягів врожаю.
Тим часом до столиці країни Могадішо вже прибули тисячі селян зі дітьми з ознаками сильного недоїдання.
Нагадаємо, що ООН офіційно визнала голодом ситуацію в окремих регіонах Південного Судану.
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