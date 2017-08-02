У співмешканки головного кандидата на голову Нацполіції Князєва знайшли сім квартир та елітний автопарк

Співмешканка кандидата на посаду голови Нацполіції Сергія Князєва є власницею семи квартир, трьох машин і кількох земельних ділянок.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вніс кандидатуру Сергія Князєва на посаду очільника Головного управління Національної поліції.

Сергій Князєв все життя присвятив службі в правоохороних органах – працював начальником ГУНП в Закарпатській та Рівненській області, а 10 листопада був призначений на посаду начальника Департаменту карного розшуку Національної поліції України.

В е-декларації Князєва зазначено, що він володіє двома квартирами під Києвом: у Броварах і в селищі Чабани. Остання квартира перебуває у спільній власності разом з дітьми і Вікторією Князєвою. Водночас у деклараціях за останні три роки Князєв не вказував наявність дружини, - повідомляє проект "Народне НАЗК" журналіста Дениса Бігуса.

Відповідно до реєстру нерухомого майна, 2011 року Вікторія Князєва придбала дві сусідні квартири в селі Чабани Київської області загальною площею 130 кв. м. Одну з них вказано в е-декларації Сергія Князєва як спільну власність із сім'єю.

Вікторія Князєва також володіє нерухомістю в Києві. Їй належать дві квартири в столиці, які вона придбала у 2011 і 2013 роках по вулиці Маршала Гречка та на проспекті Петра Григоренка.

У 2014 році вона придбала ще одну квартиру площею 63,1 кв. м у новобудові ЖК "Вишневий Затишок" в селі Вишневе Київської області. Ринкова вартість квартири в цьому будинку становить приблизно 40 тисяч доларів.

Фото:bihus.info

Через місяць після придбання квартири у Вишневому Князєва придбала квартиру в новобудові в селі Крюківщина Київської області. Квартира площею 57,4 кв. м у цьому будинку зараз коштує 31 тис. доларів.

Фото:bihus.info

Зазначимо, що на час придбання Вікторією Князєвою квартир Сергій Князєв керував управлінням карного розшуку ГУ МВС України в Київській області.

Через кілька місяців після призначення Сергія Князєва на посаду голови ГУНП у Закарпатській області (в липні 2015 року) Вікторія Князєва придбала квартиру площею 100 кв. м в Ужгороді на вулиці Петра Лінтура, 17. Влітку 2015 року будинок ще не був зданий в експлуатацію. Ціна такої квартири сягає приблизно 68 тисяч доларів.

Фото:bihus.info

Крім того, в Закарпатській області Вікторія Князєва придбала житловий будинок площею 48 квадратних метрів і отримала право власності на земельну ділянку 0,2069 га. Цього ж року вона також придбала земельну ділянку в селі Шаян Закарпатської області площею 0,08 га. Згідно з інформацією з кадастрової карти, частина цієї ділянки розташована в лісі.

Для збільшення натисніть на зображення. Фото:bihus.info

За місяць до повернення Сергій Князєва до Києва у вересні 2016 року Вікторія Князєва придбала земельну ділянку в Київській області площею 0.1576 га в селі Літочки Броварського району. Цільове призначення - "для будівництва й обслуговування житлового будинку". Цього ж місяця Вікторія Князєва придбала ще одну ділянку в Броварському районі, також для будівництва житлового будинку в селі Рожни площею 0.1118 га. Крім того, Князєва володіє ділянкою в селі Лук'янівка в Київській області

Ще одна ділянка Князєвої площею 0.2496 га розташована в селищі Сошники Київської області. Згідно з кадастровою картою, половина цієї ділянки - ліс, інша половина - озеро.

Для збільшення натисніть на зображення. Фото:bihus.info

Також Вікторія Князєва володіє автопарком: Volkswagen Touareg 2013 року випуску, Mercedes-Benz E350 2010 року випуску і Mercedes-Benz Vito 2011 року. Приблизна вартість машин - 80 тисяч доларів.

Фото:bihus.info

Згідно з даними реєстру юридичних осіб, Вікторія Князєва ніколи бізнесом не займалася.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро перевіряє придбання компанією дружини прокурора Києва Ігоря Демідова дев'яти приміщень.