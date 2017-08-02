У співмешканки головного кандидата на голову Нацполіції Князєва знайшли сім квартир та елітний автопарк
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вніс кандидатуру Сергія Князєва на посаду очільника Головного управління Національної поліції.
Сергій Князєв все життя присвятив службі в правоохороних органах – працював начальником ГУНП в Закарпатській та Рівненській області, а 10 листопада був призначений на посаду начальника Департаменту карного розшуку Національної поліції України.
В е-декларації Князєва зазначено, що він володіє двома квартирами під Києвом: у Броварах і в селищі Чабани. Остання квартира перебуває у спільній власності разом з дітьми і Вікторією Князєвою. Водночас у деклараціях за останні три роки Князєв не вказував наявність дружини, - повідомляє проект "Народне НАЗК" журналіста Дениса Бігуса.
Відповідно до реєстру нерухомого майна, 2011 року Вікторія Князєва придбала дві сусідні квартири в селі Чабани Київської області загальною площею 130 кв. м. Одну з них вказано в е-декларації Сергія Князєва як спільну власність із сім'єю.
Вікторія Князєва також володіє нерухомістю в Києві. Їй належать дві квартири в столиці, які вона придбала у 2011 і 2013 роках по вулиці Маршала Гречка та на проспекті Петра Григоренка.
У 2014 році вона придбала ще одну квартиру площею 63,1 кв. м у новобудові ЖК "Вишневий Затишок" в селі Вишневе Київської області. Ринкова вартість квартири в цьому будинку становить приблизно 40 тисяч доларів.
Фото:bihus.info
Через місяць після придбання квартири у Вишневому Князєва придбала квартиру в новобудові в селі Крюківщина Київської області. Квартира площею 57,4 кв. м у цьому будинку зараз коштує 31 тис. доларів.
Фото:bihus.info
Зазначимо, що на час придбання Вікторією Князєвою квартир Сергій Князєв керував управлінням карного розшуку ГУ МВС України в Київській області.
Через кілька місяців після призначення Сергія Князєва на посаду голови ГУНП у Закарпатській області (в липні 2015 року) Вікторія Князєва придбала квартиру площею 100 кв. м в Ужгороді на вулиці Петра Лінтура, 17. Влітку 2015 року будинок ще не був зданий в експлуатацію. Ціна такої квартири сягає приблизно 68 тисяч доларів.
Фото:bihus.info
Крім того, в Закарпатській області Вікторія Князєва придбала житловий будинок площею 48 квадратних метрів і отримала право власності на земельну ділянку 0,2069 га. Цього ж року вона також придбала земельну ділянку в селі Шаян Закарпатської області площею 0,08 га. Згідно з інформацією з кадастрової карти, частина цієї ділянки розташована в лісі.
Для збільшення натисніть на зображення. Фото:bihus.info
За місяць до повернення Сергій Князєва до Києва у вересні 2016 року Вікторія Князєва придбала земельну ділянку в Київській області площею 0.1576 га в селі Літочки Броварського району. Цільове призначення - "для будівництва й обслуговування житлового будинку". Цього ж місяця Вікторія Князєва придбала ще одну ділянку в Броварському районі, також для будівництва житлового будинку в селі Рожни площею 0.1118 га. Крім того, Князєва володіє ділянкою в селі Лук'янівка в Київській області
Ще одна ділянка Князєвої площею 0.2496 га розташована в селищі Сошники Київської області. Згідно з кадастровою картою, половина цієї ділянки - ліс, інша половина - озеро.
Для збільшення натисніть на зображення. Фото:bihus.info
Також Вікторія Князєва володіє автопарком: Volkswagen Touareg 2013 року випуску, Mercedes-Benz E350 2010 року випуску і Mercedes-Benz Vito 2011 року. Приблизна вартість машин - 80 тисяч доларів.
Фото:bihus.info
Згідно з даними реєстру юридичних осіб, Вікторія Князєва ніколи бізнесом не займалася.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро перевіряє придбання компанією дружини прокурора Києва Ігоря Демідова дев'яти приміщень.
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