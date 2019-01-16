Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У США назвали дату початку виходу з договору з Росією про ліквідацію ракет

Штати звинувачують РФ у тому, що її ракета 9М729 порушує договір РСМД
2 лютого Сполучені Штати припинять виконання своїх зобов'язань з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.
У США назвали дату початку виходу з договору з Росією про ліквідацію ракет Фото: з відкритих джерел

Тоді ж почнеться шестимісячний термін, після закінчення якого США вийдуть з ДРСМД остаточно, передає DW.

На початку грудня держсекретар США Майк Помпео дав Росії 60 днів на те, щоб вона повернулася до виконання ДРСМД. Цей термін закінчиться 2 лютого.

Постпред США при НАТО Кей Бейлі Гатчісон уточнила, що 2 лютого почнеться шестимісячний термін, під час якого її країна буде залишатися стороною ДРСМД. США вийдуть з договору тільки після його закінчення.

"У Росії все ще є шість місяців, перш ніж вихід (США з Договору. - Ред.) буде остаточним", - заявила Гатчісон.

Вона хотіла б, щоб Росія продемонструвала за цей час докази виконання ДРСМД.

"Це останній шанс для Росії зберегти Договір", - підкреслила постпред США при НАТО.

Поки ж США проводять дослідження нових систем озброєння. За словами Гатчісон, графіка, що буде відбуватися, коли дослідження будуть закінчені, поки немає. Але після 2 лютого обмеження ДРСМД не будуть стримувати їх.

Договір про РСМД Михайло Горбачов і Рональд Рейган підписали в грудні 1987 року. Улітку 1988 року договір набув чинності. США і СРСР зобов'язалися не виробляти, не випробовувати та не розгортати крилаті і балістичні ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 км) і меншої (від 500 до 1000 км) дальності.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 01 2019 22:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.