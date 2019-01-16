У США назвали дату початку виходу з договору з Росією про ліквідацію ракет

Штати звинувачують РФ у тому, що її ракета 9М729 порушує договір РСМД

2 лютого Сполучені Штати припинять виконання своїх зобов'язань з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

Тоді ж почнеться шестимісячний термін, після закінчення якого США вийдуть з ДРСМД остаточно, передає DW.

На початку грудня держсекретар США Майк Помпео дав Росії 60 днів на те, щоб вона повернулася до виконання ДРСМД. Цей термін закінчиться 2 лютого.

Постпред США при НАТО Кей Бейлі Гатчісон уточнила, що 2 лютого почнеться шестимісячний термін, під час якого її країна буде залишатися стороною ДРСМД. США вийдуть з договору тільки після його закінчення.

"У Росії все ще є шість місяців, перш ніж вихід (США з Договору. - Ред.) буде остаточним", - заявила Гатчісон.

Вона хотіла б, щоб Росія продемонструвала за цей час докази виконання ДРСМД.

"Це останній шанс для Росії зберегти Договір", - підкреслила постпред США при НАТО.

Поки ж США проводять дослідження нових систем озброєння. За словами Гатчісон, графіка, що буде відбуватися, коли дослідження будуть закінчені, поки немає. Але після 2 лютого обмеження ДРСМД не будуть стримувати їх.

Договір про РСМД Михайло Горбачов і Рональд Рейган підписали в грудні 1987 року. Улітку 1988 року договір набув чинності. США і СРСР зобов'язалися не виробляти, не випробовувати та не розгортати крилаті і балістичні ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 км) і меншої (від 500 до 1000 км) дальності.