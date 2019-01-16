У США назвали дату початку виходу з договору з Росією про ліквідацію ракет
Тоді ж почнеться шестимісячний термін, після закінчення якого США вийдуть з ДРСМД остаточно, передає DW.
На початку грудня держсекретар США Майк Помпео дав Росії 60 днів на те, щоб вона повернулася до виконання ДРСМД. Цей термін закінчиться 2 лютого.
Постпред США при НАТО Кей Бейлі Гатчісон уточнила, що 2 лютого почнеться шестимісячний термін, під час якого її країна буде залишатися стороною ДРСМД. США вийдуть з договору тільки після його закінчення.
"У Росії все ще є шість місяців, перш ніж вихід (США з Договору. - Ред.) буде остаточним", - заявила Гатчісон.
Вона хотіла б, щоб Росія продемонструвала за цей час докази виконання ДРСМД.
"Це останній шанс для Росії зберегти Договір", - підкреслила постпред США при НАТО.
Поки ж США проводять дослідження нових систем озброєння. За словами Гатчісон, графіка, що буде відбуватися, коли дослідження будуть закінчені, поки немає. Але після 2 лютого обмеження ДРСМД не будуть стримувати їх.
Договір про РСМД Михайло Горбачов і Рональд Рейган підписали в грудні 1987 року. Улітку 1988 року договір набув чинності. США і СРСР зобов'язалися не виробляти, не випробовувати та не розгортати крилаті і балістичні ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 км) і меншої (від 500 до 1000 км) дальності.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Україна без ядерної зброї: 25 років Будапештському меморандуму, - ФОТО
- ВІДЕО Порошенко виступив із новорічним зверненням до українців, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Раді побилися депутати з коаліції і "Опоблоку", - ВІДЕО
- Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"Valar morghulis. Valar dohaeris.
- Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКАВоєнний стан почне діяти 28 листопада о 9:00 ранку