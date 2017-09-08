У США військові-трансгендери подали до суду проти директиви Трампа

П’ятеро військових-трансгендерів у США подали позов до суду проти директиви президента країни Дональда Трампа, яка полягає у майбутній забороні таким людям служити в армії.

"Минулого року Міністерство оборони оголосило про те, що люди-трансгендери можуть служити відкрито. Мій досвід був дуже хорошим, і я продовжую служити. Я одружений, маю трьох дітей, а військові - це моє життя. Але тепер я турбуюся про майбутнє своєї родини", - сказав один з позивачів, йдеться на сайті юридичної організації GLAD.

Імена п’яти позивачів приховані у повідомленні через побоювання щодо переслідування.

"Трамп заявив, що трансгендери - люди, які служили нашій державі з честю - більше не можуть служити. Це невиправдане скасування політики є руйнівним для цих солдатів і шкідливим для нашої країни", - сказала Дженніфер Леві, директор проекту "Право людини на трансгендерність".

Нагадаємо, що 26 липня президент США Дональд Трамп оголосив, що трансгендерам заборонять служити в американській армії.