У США військові-трансгендери подали до суду проти директиви Трампа
"Минулого року Міністерство оборони оголосило про те, що люди-трансгендери можуть служити відкрито. Мій досвід був дуже хорошим, і я продовжую служити. Я одружений, маю трьох дітей, а військові - це моє життя. Але тепер я турбуюся про майбутнє своєї родини", - сказав один з позивачів, йдеться на сайті юридичної організації GLAD.
Імена п’яти позивачів приховані у повідомленні через побоювання щодо переслідування.
"Трамп заявив, що трансгендери - люди, які служили нашій державі з честю - більше не можуть служити. Це невиправдане скасування політики є руйнівним для цих солдатів і шкідливим для нашої країни", - сказала Дженніфер Леві, директор проекту "Право людини на трансгендерність".
Нагадаємо, що 26 липня президент США Дональд Трамп оголосив, що трансгендерам заборонять служити в американській армії.
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