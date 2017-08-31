Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Стокгольмі невідомі напали з ножем на поліцейських: є поранені

Напад стався на одній з головних площ міста Медборгарплацен
У центральному районі Стокгольма озброєний ножем чоловік напав на патруль поліцейських та поранив одного з правоохоронців у шию.
У Стокгольмі невідомі напали з ножем на поліцейських: є поранені Фото: Fredrik Sandberg / TT

"Ми можемо підтвердити, що полісмен був поранений. Ступінь поранення не відома", - сказав прес-секретар поліції міста. При цьому, він не підтвердив і не заперечив використання ножа нападником, повідомляє The Local.

За його словами, поліція вже затримала підозрюваного у нападі.

Наразі район інциденту очеплено, правоохоронці опитують свідків.

Нагадаємо, що 7 квітня у центрі Стокгольма вантажівка в'їхала в натовп людей. В результаті атаки за останніми даними, загинули чотири людини, 15 постраждали.

Поліція повідомила про затримання однієї людини у справі про теракт, що стався 7 квітня. Його вважають водієм вантажівки. Пізніше стало відомо, що затриманий – громадянин Узбекистану.

Також повідомлялось, що у вантажному автомобілі, який в’їхав у натовп у Стокгольмі, поліція знайшла вибухові речовини, однак офіційно це поки не підтверджено.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 08 2017 14:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відень за два дні: лайфхак для бюджетних туристів

Відень за два дні: лайфхак для бюджетних туристів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.