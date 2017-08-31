У Стокгольмі невідомі напали з ножем на поліцейських: є поранені

У центральному районі Стокгольма озброєний ножем чоловік напав на патруль поліцейських та поранив одного з правоохоронців у шию.

"Ми можемо підтвердити, що полісмен був поранений. Ступінь поранення не відома", - сказав прес-секретар поліції міста. При цьому, він не підтвердив і не заперечив використання ножа нападником, повідомляє The Local.

За його словами, поліція вже затримала підозрюваного у нападі.

Наразі район інциденту очеплено, правоохоронці опитують свідків.

Нагадаємо, що 7 квітня у центрі Стокгольма вантажівка в'їхала в натовп людей. В результаті атаки за останніми даними, загинули чотири людини, 15 постраждали.

Поліція повідомила про затримання однієї людини у справі про теракт, що стався 7 квітня. Його вважають водієм вантажівки. Пізніше стало відомо, що затриманий – громадянин Узбекистану.

Також повідомлялось, що у вантажному автомобілі, який в’їхав у натовп у Стокгольмі, поліція знайшла вибухові речовини, однак офіційно це поки не підтверджено.