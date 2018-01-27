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У столичному аеропорту затримали росіянина, який видавав себе за українця

Він перебуває в розшуку за участь у незаконних збройних формуваннях
Українські прикордонники затримали на контрольно-пропускному пункті "Київ" громадянина Російської Федерації, який прилетів в Україну з підробленим українським паспортом.
У столичному аеропорту затримали росіянина, який видавав себе за українця Фото: dpsu.gov.ua

Як повідомили в Державній прикордонній службі України, росіянин прибув рейсом зі Стамбула (Туреччина) і для перетину кордону надав український паспорт, проте прикордонники відразу виявили заміну сторінки з установочними даними.

"Порушник розповів, що паспорт придбав за €1000 нібито у незнайомих осіб, використовуючи мобільні додатки, що дають змогу обмінюватися інформацією", – розказали в Держприкордонслужбі.

Перевіривши затриманого росіянина за базою даних, прикордонники також встановили, що він намагався використовувати підроблений паспорт, оскільки перебуває в міжнародному розшуку за участь у незаконних збройних формуваннях і може бути пов'язаний з терористичними угрупованнями. Щодо цього факту поінформовано правоохоронні органи.

Нагадаємо, громадянин РФ, затриманий за незаконний перетин кордону, звернувся до українських прикордонників з заявою про отримання статусу біженця на території України, після чого був госпіталізований.

У Харківський області співробітника Держпродспоживслужби затримали під час отримання хабара у вісім тисяч доларів.

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27 01 2018 20:50
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