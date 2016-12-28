У столиці Афганістану прогримів вибух, є жертви
Речник МВС Афганістану Наджиб Даніш зазначив, що бомба була підкладена під мостом і ціллю теракту міг стати парламентарій, - повідомляє Associated press.
Керівник поліції Кабула Садек Мураді підтвердив поранення трьох осіб внаслідок вибуху. Про загиблих чи інших поранених наразі підтверджень немає.
Жодне з терористичних угруповань не взяло відповідальності за інцидент. Повідомляється, що такий метод теракту характерний для талібів.
Раніше у Кабулі біля будинку Міністерства оборони Афганістану смертник підірвав себе, внаслідок чого четверо людей загинули, ще 11 поранені.
29 жовтня в Кабулі прогримів потужний вибух внаслідок якого загинули люди Бомба була закладена в автомобілі, що належав збройним силам Афганістану.
Нагадаємо, що США витратили понад $17 млрд на зброю, боєприпаси та інше військове спорядження для сил оборони Афганістану, які борються з бойовиками ісламістського руху "Талібан" та терористами з "Ісламської держави".
Водночас, десятки країн світу зібрали $15 млрд на допомогу Афганістану на найближчі чотири роки, а ЄС сподівається на відродження мирного процесу після майже 40 років збройного конфлікту у цій мусульманській країні.
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